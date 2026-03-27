Abschied von Leyn aus Schömberg: Ein „großes Herz“ für Tourismus und Einzelhandel – und nicht nur das

Schömbergs scheidender Bürgermeister Matthias Leyn wollte keinen großen Bahnhof zum Ende seiner Amtszeit. Emotional wurde es in der jüngsten Gemeinderatssitzung dann aber doch.
Die jüngste Sitzung des Schömberger Gemeinderates war die letzte von Bürgermeister Matthias Leyn. Zum 31. März tritt er zurück. Das gab er Anfang November des vergangenen Jahres überraschend bekannt. Erst 2023 war Leyn als Bürgermeister wiedergewählt worden. Seit 2015 und damit seit elf Jahren ist er Rathauschef der Glücksgemeinde.