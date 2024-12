Abschied von Kindergartenleiterin: Ein Vorbild für ganze Generationen in Klosterreichenbach

Ein Vorbild für ganze Generationen in Klosterreichenbach

1 „Macht euch bereit“ sangen alle Kinder gemeinsam beim Advents- und Abschiedsgottesdienst in der Münsterkirche. Foto: Lothar Schwark

42 Jahre lang arbeitete Dörte Bestmann im Kindergarten Klosterreichenbach, 38 davon als Leiterin. Nun wurde sie von Weggefährten und Kindern in den Ruhestand verabschiedet.









Nach 42 Berufsjahren im evangelischen Kindergarten Beate Paulus in Klosterreichenbach wurde Kindergartenleiterin Dörte Bestmann in der voll besetzten evangelischen Münsterkirche mit einem Advents- und Abschiedsgottesdienst in den Ruhestand verabschiedet. Dafür hatten sich ihre Kolleginnen und rund 70 Kindergartenkinder einiges einfallen lassen.