1 Ulrike Stoll-Dyma wechselt zur Katholischen Erwachsenenbildung nach Böblingen. Foto: Gern

Aus Hechingen ist Ulrike Stoll-Dyma kaum wegzudenken. Doch nun wechselt die Pastoralreferentin nach Böblingen. "Mein Herz blutet schon", sagt sie.















Link kopiert

Hechingen - Vor 21 Jahren kam Ulrike Stoll-Dyma in die Zollerstadt. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt sie zurück, erzählt von prägenden Erlebnissen und dem Mut, einen Neuanfang zu wagen.

Die Anfänge

"Ursprünglich habe ich BWL studiert", erzählt Stoll-Dyma, die aus dem Hotzenwald stammt. Die Kirche spielte in ihrem Leben aber schon damals eine Rolle: Sie war in der Jugendarbeit aktiv, hat "zwei ganz tolle Pfarrer erlebt", wie sie sagt. Die Entscheidung fiel aufs Theologiestudium – "immer mit dem Wissen, dass ich Pastoralreferentin werden will". Und das wurde sie: ab 2001 in Hechingen.

Mit den Menschen mitgehen, sie begleiten, das sei ihr wichtig, sagt Stoll-Dyma, "und auch, dass ich ich sein darf". In Hechingen hat das geklappt: "Hier bin ich die Uli, da weiß man, was man hat."

Der Neuanfang

Stoll-Dyma übernimmt ab Juli die hauptamtliche Leitung und Geschäftsführung der Katholischen Erwachsenenbildung in Böblingen. Die Kollegen in Hechingen freuen sich zwar mit ihr. Trotzdem: Für viele ist es ein Einschnitt, dass sie nach mehr als zwei Jahrzehnten geht. "Viele haben geschockt reagiert", sagt Stoll-Dyma. "Ich habe oft gehört: Du kannst doch nicht einfach gehen." Gratuliert haben sie ihr dennoch – "und darüber bin ich froh".

Hechingen verlässt sie aus zwei Gründen. "Wir vergrößern uns immer mehr", berichtet sie über die vergangenen Jahre. Sie selbst möchte aber Beziehungen zu den Menschen aufbauen und erklärt: "Das geht in so großen Formaten nicht mehr, zumindest nicht so, wie ich es machen möchte." Der zweite Grund: Mit 54 Jahren möchte sie nochmals neu starten. "Leute, ich muss den Schritt jetzt wagen", habe sie gesagt. In ein paar Jahren werde es dafür zu spät sein.

Der Rückblick

Erinnerungen an ihre Zeit als Pastoralreferentin hat Stoll-Dyma zuhauf. Eine der prägendsten: die Luzius-Kinderkirche, kurz Luki. "Wahnsinn, was wir gestaltet haben, wie viele wir erreichen konnten", blickt Stoll-Dyma zurück. Und sie erzählt von der Vorbereitung junger Eltern auf die Taufe: "Das macht mir viel Freude." Vom Beerdigungsdienst: "Menschen in so einer schwierigen Phase begleiten, Trost spenden." Von den Friedhofsgesprächen: "Wir waren montags auf dem Friedhof präsent, sind aktiv auf die Menschen zugegangen, hatten tiefe Glaubens- und Trauergespräche. Die Frauen hier werden damit weitermachen – ich bin stolz auf sie", sagt sie und legt ihre Hand aufs Herz.

Die Ziele

Künftig wird sie hauptsächlich in der Erwachsenenbildung tätig sein. "Ich kann Kirche neu buchstabieren, wirke in die Gesellschaft hinein", berichtet sie über die neue Herausforderung. "Hier arbeite ich in unserer Blase, wie ich immer sage." Viel Zeit fließe etwa in die Vorbereitung von Erstkommunion oder Taufe. Nun möchte sie noch andere erreichen, betont: "Das macht Kirche zukunftsfähig."

Die Hechingerin

Der Zollerstadt bleibt Stoll-Dyma erhalten: bei der Frauengemeinschaft, bei der Stadtkapelle, beim Gemeindeteam – "das habe ich ja erst im Februar auf die Beine gestellt". Man merkt ihr an: Hechingen ist ihr Zuhause geworden, sehr verwurzelt, sehr verbunden sei sie mit der Stadt. Doch nun möchte sie sich Zeit nehmen für einen Aufbruch.

Der Abschied

Ihren neuen Job in Böblingen tritt sie zum 1. Juli an. Zwei Monate bleiben also noch für Hechingen? Nicht ganz: Samt Resturlaub ist Stoll-Dyma noch drei Wochen lang als Pastoralreferentin im Einsatz. "Ich will mich vor allem vernünftig verabschieden", sagt sie. Offiziell verabschiedet wird sie am Sonntag, 26. Juni, im Gottesdienst. "Es kann jeder kommen, der mag."