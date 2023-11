Abschied von Gottschalk bei „Wetten, dass..?“: Die schönsten Momente aus Baden-Württemberg

In der Geschichte von „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk gab es viele Momente, die in Erinnerung bleiben werden. Eine Skandal-Sendung ereignete sich sogar in Stuttgart.

Wenn Thomas Gottschalk am 25. November zum letzten Mal die große Bühne von „Wetten, dass..?“ betritt, wird er das in der Messe Offenburg-Ortenau tun – also direkt im Ländle. Neunmal war „Wetten, dass..?“ zuvor schon in Offenburg zu Gast – damit gehört die baden-württembergische Stadt in die Top Drei der häufigsten Austragungsorte nach Basel und Saarbrücken mit jeweils zwölf, Berlin mit zehn und Düsseldorf ebenfalls mit neun Besuchen der Samstagabendshow.

Zu den romantischsten Momenten der „Wetten, dass..?“-Geschichte gehört sicherlich die Offenburger Sendung, in der sich im Januar 1995 ein Brautpaar live im Fernsehen vermählte. In der spektakulären Stadtwette ging es darum, dass die Offenburger ein Brautpaar samt Hochzeitsgesellschaft auftreiben sollten, die sich das Ja-Wort geben sollten. Dies gelang zur großen Freude des Publikums – auch wenn das Brautpaar die eigentliche Hochzeit dann doch erst später fernab der Kameras feierte. Auch im Jahr 2011 gab es noch eine Hochzeitswette in Offenburg. Damals sollten 300 Brautpaare mit Dosen am Fahrrad auf den Marktplatz radeln. In dieser Sendung kam es auch zu einem Kuss zwischen dem Moderatoren-Paar Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker.

Ein inniger Moment zwischen Gottschalk und Hunziker. Foto: dpa Pool/Patrick Seeger

In gewisser Weise schließt sich auch der Kreis, wenn in Offenburg die letzte Sendung mit Thomas Gottschalk stattfindet. Womöglich ist es überhaupt das letzte Mal „Wetten, dass..?“. Im Jahr 2014 läutete der damalige Moderator Markus Lanz in Offenburg den vorläufigen Abschied der Unterhaltungsshow ein, als er das Ende bekannt gab.

2014 verkündete Markus Lanz das Ende von „Wetten, dass..?“ Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Oft war „Wetten, dass..?“ in Baden-Württemberg zu Besuch, eine der denkwürdigsten Wetten spielte sich sogar in Stuttgart ab.

Skandalöse Wette findet in Stuttgart statt

In der 48. Sendung im September 1988 schlich sich Bernd Fritz, Redakteur des Satiremagazins Titanic, unter dem Pseudonym Thomas Rautenberg in die Sendung ein. Fritz behauptete, die Farbe von Buntstiften am Geschmack erkennen zu können. Thomas Rautenberg, ein Grafiker aus München, hatte die Wette erfunden und sich damit für die Sendung beworben. Als die Wette angenommen wurde, wandte sich der Titanic-Leser an das Magazin, da er die Wette nicht selbst umsetzen wollte. Nachdem Fritz die Wette gewonnen hatte, gestand er, geschummelt zu haben. Wie er vorgegangen war, wollte er erst in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift preisgeben. Dort gab er zu, unter dem Rand der Brille hindurch gelinst zu haben.

Bernd Fitz (rechts) schummelt bei „Wetten, dass..?“ Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Im Dezember 2008 war „Wetten, dass..?“ ebenfalls in Stuttgart zu Gast. Damals befanden sich die Quoten im Sinkflug, doch die Sendung lieferte TV-Momente, wie sie eigentlich nur bei „Wetten, dass..?“ zu finden sind. Weltstar Hugh Jackman war eingeladen, um gemeinsam mit Nicole Kidman den Film „Australia“ vorzustellen. Auf der Couch bei Thomas Gottschalk konnte er zeigen, wie charmant und entspannt er ist. Zunächst tauschte er gut gelaunt seine Schuhe mit denen des Moderators und schäkerte mit der damaligen Familienministerin Ursula von der Leyen. Als diese später zu einem Wettkandidaten in die Mülltonne stieg, hob Jackman sie galant heraus und trug sie auf Händen zum Sofa zurück.

Hugh Jackman trug Ursula von der Leyen auf Händen. Foto: Reuters Pool/Michaela Rehle

Abschied und Wiedersehen in Friedrichshafen

Fünfmal wurde Friedrichshafen als Spielstätte für die große Unterhaltungsshow ausgesucht, so auch im Jahr 2022 als Wiederholung des Comebacks der Sendung mit Thomas Gottschalk und noch mit Michelle Hunziker an seiner Seite. Im Jahr 2007 begrüßte Gottschalk zum ersten Mal das Publikum aus der Stadt am Bodensee. Zu den witzigsten Momenten in seiner Karriere gehörte wohl sein Auftritt im giftgrünen „Borat“-Badeanzug – natürlich als Wetteinsatz einer verlorenen Wette.

Thomas Gottschalk im „Borat“-Badeanzug. Foto: dpa/Patrick Seeger

Zu den bewegendsten Momenten der „Wetten, dass..?“-Geschichte gehörte jedoch die Sendung im Jahr 2011, als Thomas Gottschalk Abschied nahm – vorläufig. Unsentimental führte er damals durch die Sendung und gab seine Abschiedsvorstellung an der Seite von Stars und Weggefährten wie Günther Jauch, Til Schweiger, Karl Lagerfeld, Dirk Nowitzki, Jessica Biel und Iris Berben. Co-Moderatorin Michelle Hunziker hatte zu Gottschalks Ehren ein Kleid getragen mit Fotos der vielen schrägen Outfits des Moderators. Als er sich schließlich von seinem Publikum verabschiedete, musste der ein oder andere Fan wohl ein Tränchen verdrücken.

Thomas Gottschalk verlässt 2011 die „Wetten, dass..?“-Bühne – vorerst. Foto: dapd Pool/Jörg Koch

Böblingen bot häufig die Bühne für „Wetten, dass..?“ – insgesamt sechs Mal. Die insgesamt fünfte Sendung wurde bereits dort ausgestrahlt – damals mit Moderator und Erfinder der Sendung Frank Elstner. An diesem Abend wurde darüber hinaus auch eine Böblingerin Wettkönigin, die damals 17-jährige Sibylle Jürchott.

Böblingen erstrahlte dank des Fernsehklassikers in neuem Glanz, und die Böblinger halfen tatkräftig bei den Stadtwetten mit: 2001 gab es eine Strandparty auf dem Marktplatz, 2003 eine Love-Parade.