Abschied von Gottfried Löffler: Pfarrer verlässt Bad Wildbad nach 29 Jahren

In der Bäderstadt geht bei der evangelischen Kirchengemeinde eine Ära zu Ende. Der langjährige Pfarrer Gottfried Löffler wird verabschiedet.
Eine Ära geht in der evangelischen Kirchengemeinde Bad Wildbad zu Ende. Fast drei Jahrzehnte lang war Gottfried Löffler das Gesicht der Gemeinde, ein Seelsorger in Zeiten des Wandels und ein „Sämann“ des Glaubens, wie er sich selbst bezeichnet. Am Sonntag, 15. März, wird er offiziell verabschiedet – ein Rückzug, der durch eine schwere Krankheit früher als geplant erfolgt, aber laut Pressemitteilung des Kirchenbezirks Neuenbürg Raum für Dankbarkeit lässt.