Nina Mihilli scheidet im Herbst aus dem Team des Drei-Sterne-Restaurants der Traube Tonbach aus. Die gebürtige Münchnerin verabschiedet sich aus persönlichen Gründen aus dem Schwarzwald Richtung Heimat, um in die Nähe ihrer Familie zurückzukehren und sich neu zu orientieren. Darüber informiert das Hotel in einer Mitteilung.

„Wir danken Nina Mihilli für die stets gute Zusammenarbeit und ihr langjähriges Engagement in der Schwarzwaldstube“, bestätigt Sebastian Finkbeiner, geschäftsführender Mitinhaber der Traube Tonbach, ihr Ausscheiden aus dem Traditionshotel Ende Oktober. Mihilli trat 2015 als Demi Chef de Rang in das Team der Traube Tonbach ein und unterstützte den Gästeservice in der Schwarzwaldstube an der Seite ihres Vorgängers David Breuer und Sommelier Stéphane Gass ab 2019 als stellvertretende Restaurantleiterin. 2022 wurde sie zur Maître des Spitzenrestaurants ernannt.

Vielfältig zum Erfolg der Brigade beigetragen

„Mit ihren Gastgeberqualitäten hat sie vielfältig zum Erfolg unserer Service- und Küchenbrigade um Torsten Michel und Stéphane Gass beigetragen. Wir wünschen ihr für ihre Zukunft alles Gute“, so Sebastian Finkbeiner.

Mihilli gehe mit Bedauern und Dank, heißt es in der Mitteilung weiter. „Ich blicke auf eine sehr bereichernde Zeit zurück und danke allen in der Traube Tonbach für das große Vertrauen, diese besondere Aufgabe im Team ausüben zu dürfen“, wird die Restaurantleiterin zitiert. „Die Schwarzwaldstube bleibt für mich ein Herzensort“, so Mihilli. Ihrem Team wünscht die 31-Jährige weiterhin viel Erfolg und glückliche Gäste. „Persönlich freue ich mich auf meinen nächsten Lebensabschnitt in der Nähe meiner Familie und möchte mich zunächst auf einen F&B-Management-Lehrgang konzentrieren, den ich im Sommer begonnen habe.“

Das Team der Schwarzwaldstube blickt indes gespannt auf die Neubesetzung. „Wir freuen uns darauf, wieder ein Talent in dieser besonderen Position wachsen zu lassen“, betont Hotelier Sebastian Finkbeiner. Die Traube Tonbach sei seit jeher eine Karriereschmiede.