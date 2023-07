In einer Feierstunde durften 43 Schüler der Klassen 9a und 9b, und 36 Schüler der Klassen 10a und 10b der Burgschule Meßstetten ihre Abschlusszeugnisse in der Turn- und Festhalle entgegennehmen.

Schulleiterin Aleksandra Kocbek brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass die Schüler nun ihr gestecktes Ziel erreicht haben, und machte ihnen Mut, ihre persönlichen Wege engagiert weiterzuverfolgen. Die Klassensprecher Benedikt Kurtze, Antony Laagueb, Laura Kutz, Matea Grubisic und Alonzo Armbruster dankten ihren Lehrern für die Begleitung in den vergangenen Jahren – und ließen dabei allerlei lustige Begebenheiten ihres Schulalltags einfließen. Bei einem Quiz mussten die Lehrer in Teams ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen. Das Team „Aerodynamic“ mit Alexander Schneider und Michael Eichenauer setzte sich am Ende durch.

Mit stimmungsvollen Diashows ließen die Schüler die Gäste nachträglich an ihren Abschlussfahrten nach Barcelona und Tirol teilhaben. Die Klassenlehrer Gabriela Svabenska, Michael Eichenauer, Julia Labus und Gerhard Harter berichteten von den Eigenheiten ihrer Schützlinge, bekundeten ihre Verbundenheit mit den Schülern und gaben ihnen gute Wünsche mit auf ihren weiteren Weg.

Die Klasse 10a mit Klassenlehrerin Julia Labus

Anschließend durften die Absolventen ihre Abschlusszeugnisse aus den Händen ihrer Klassenlehrer und Rektorin Aleksandra Kocbek entgegennehmen. Diese dankte zudem den Elternvertretern der jeweiligen Klassen für die offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Zum Abschluss des Programms gaben die Schülerinnen der Abschlussklassen mit Solistin Lara-Sophie Yankonis ein ABBA-Medley zum Besten; ihre männlichen Klassenkameraden ergänzten die unterhaltsame Darbietung. Als Überraschungsgäste gesellten sich bunt kostümiert die Klassenlehrer hinzu und sorgten für zusätzlichen Applaus und manchen Lacher. Auf dem Pausenhof klang die Feier bei einem von Schülern und Eltern vorbereiteten Buffet aus.