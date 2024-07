Mit einer Feier in der Turn- und Festhalle hat die Burgschule Meßstetten ihre Neunt- und Zehntklässler verabschiedet – mit einem launigen Programm, durch das Programm Alia Ghosh und Kinga Cesarczyk führten. Schulleiterin Aleksandra Kocbek gratulierte den Absolventen zu ihren Hauptschul- und Werkrealschulabschlüssen.

Die Vertreter der Abschlussklassen, Nicole Dietz für die Klasse 9a, Kornelia Dolega und Uthayasaran Uthayakumar für die Klasse 9b sowie Benedikt Kurtze für die Klasse 10, blickten auf die vergangenen Schuljahre und die Prüfungszeit zurück. Sie waren dankbar für die schöne Schulzeit, für die vielen amüsanten Momente und für die Unterstützung durch Lehrer, Familien und Freunde. Der Klassenlehrer der Klasse 9a, Gerhard Harter, gab seinen Schützlingen gute Wünsche mit auf ihren Weg. Alois Mayer, Klassenlehrer der Klasse 9b, verglich die gemeinsame Zeit mit einer Zugfahrt und wünschte den Schülern auf ihrer weiteren Reise viel Erfolg und Durchhaltevermögen.

Hat’s hinter sich: die Klasse 9a Foto: Eichenauer

Julia Zahner, Klassenlehrerin der Zehntklässler, beantwortete in ihrer Rede die Frage einer Schülerin, mit welchen drei Adjektiven sie ihre Klasse denn beschreiben könne. Sie wünschte ihrer „anstrengenden, anständigen, aufgeschlossenen“ Klasse einen positiven Weg in die Zukunft und beschied den Schülern, dass man sie mit gutem Gewissen in die Welt hinauslassen könne. Die Klassen selbst hatten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet: Die Neuntklässler ließen ihre Lehrer Kinderbilder erraten, was sich teilweise als ziemlich schwierig erwies. Die Zehntklässler ließen die Lehrerteams zur Pantomime antreten – letzten Endes holte das Team mit Nadja Mühling und Tobias Münzing mit engagiertem Einsatz den Sieg.

Auch sie haben’s geschafft: die Klasse 9b Foto: Eichenauer

Den Schlusspunkt setzte der fulminante Auftritt der Abschlussband mit Bianca Stefanescu, Tyler Brenneisen und Uthayasaran Uthayakumar. Die Feier, zu der viele ehemalige Schüler gekommen waren, klang auf dem Pausenhof bei Buffet und Gesprächen aus.