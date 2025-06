1 Pfarrer Daniel Vögele wird das Pfarrhaus im Baiersbronner Oberdorf verlassen und sich in Leinfelden-Echterdingen neuen Aufgaben widmen. Foto: Monika Braun Die Gartenschau wollte er noch begleiten: Nach zwölf Jahren verlässt Pfarrer Daniel Vögele mit seiner Familie Baiersbronn. Sein neuer Wirkungskreis liegt auf den Fildern.







Pfarrer Daniel Vögele wird die evangelische Gemeinde Baiersbronn nach zwölf Jahren verlassen und mit seiner Familie einen neuen Lebensabschnitt in Leinfelden-Echterdingen beginnen. Dort wird er als neuer Pfarrer am 21. September in sein Amt eingesetzt.