Cordula und Heinz Siefert haben fünf Jahre lang die Geschicke der VHS-Außenstelle Kippenheim geleitet. Im Rahmen einer Feierstunde im Kippenheimer Bürgerhaus wurden die Eheleute nun verabschiedet und deren Nachfolgerin Claudia Handke als neue Leiterin der Außenstelle vorgestellt.

„Abschiede sind Tore in neue Welten,“ zitierte VHS-Leiterin Carmen Wenkert den Denker Albert Einstein und hob die herausragenden Verdienste um die Allgemeinbildung des scheidenden Führungsduos hervor.

Bürgermeister Gutbrod betonte: „Sie haben tiefe Fußspuren hinterlassen, die es von Frau Handke auszufüllen gilt. Wir wünschen den Eheleuten Siefert alles Gute im Ruhestand und der Nachfolgerin gutes Gelingen.“

Angebot soll im Bereich Senioren ausgebaut werden

Claudia Handke übernimmt ab dem 1. März die Leitung der VHS-Außenstelle Kippenheim. Sie bringt Erfahrung im Bereich Eventmanagement mit in ihr neues Aufgabengebiet ein. Als Geschäftsführerin der Breisgauer Wein GmbH und als in der Kommunalpolitik Engagierte kann sie auf eine gute Vernetzung zurückgreifen, die sie in ihre Tätigkeit einbringen möchte.

Das Kurzangebot, das Handke von den Vorgängern übernommen hat, möchte sie im Bereich Senioren ausbauen. Für neue Ansätze und Vorschläge das Kursspektrum betreffend ist sie immer offen und freut sich auf die kooperative Zusammenarbeit mit der VHS Lahr, der Gemeinde Kippenheim sowie den Dozenten.