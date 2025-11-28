Abschied und Neuanfang: Peter Palme gibt Zeller Bürgermeisterkette an Marion Isele weiter

Der Wechsel auf dem Chefsessel im Zeller Rathaus ist vollbracht. Peter Palme wurde würdig verabschiedet und Marion Isele als neue Bürgermeisterin verpflichtet.

Mit festlichen Klängen eröffnete die Stadtmusik Zell am Donnerstag einen Abend, der in der Stadthalle den Stabwechsel im Rathaus einläutete. Und trotz aller Spannungen in der vergangenen Zeit und Wortgefechten – auch noch nach der Wahl – war es ein rundum würdiger Abschied für Peter Palme sowie ein passender Rahmen, um den Neuanfang mit Marion Isele einzuläuten.

Zunächst aber hatte die Stadtmusik ihren großen Moment als sie den 1. Satz des von Markus Götz geschriebenen Stückes „Im Zeichen des Schwanes“ uraufführte. Er hatte es für das Stadtjubiläum geschrieben. Das komplette Stück bekommen die Zeller jedoch erst beim Konzert im nächsten Jahr zu hören.

Die Stadtmusik Zell sorgte für einen feierlichen Rahmen. Foto: Verena Wehrle

Dann war es soweit: Im Zuge einer Sitzung des Gemeinderats wurde Marion Isele zur neuen Bürgermeisterin von Zell vereidigt und verpflichtet. Hauptamtsleiter Peter Lepkojis erläuterte die Regularien und sagte: „Ich bin als Wahlleiter froh, dass der Wahlkampf fair war, dabei waren die Emotionen das Salz in der Suppe.“ Thomas Kaiser verlas die Worte zur Vereidigung sowie die Verpflichtungsformel, die Isele wiederholte. Darunter etwa, das Wohl der Gemeinde und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.

Vereidigung von Marion Isele zur neuen Bürgermeisterin von Zell. Foto: Verena Wehrle

„Die Aufgabe, unsere Stadt zu führen, ist für mich eine große Ehre“, sagte Isele. Es sei ein Auftrag, den sie mit Sachlichkeit, Zuversicht und dem Blick auf das Wesentliche angehe. Sie lobte das gemeinschaftliche Miteinander und das Engagement der Zeller.

„Bürgermeisterin, die zuhört“

Als wichtige Aufgaben der kommenden Jahre nannte Isele sowohl gute Bildungs- und Betreuungsangebote, eine zukunftsfähige Infrastruktur und lebendige Ortsmitten zu gestalten als auch jungen Familien und älteren Menschen gute Perspektiven zu bieten. Ihr Ziel sei es, gemeinsam Lösungen zu finden. „Ich möchte eine Bürgermeisterin sein, die zuhört, vermittelt und die verschiedenen Perspektiven zusammenbringt.“ Isele, die am Montag im Zeller Rathaus ihren Dienst antritt, dankte daraufhin einer Vielzahl von Menschen.

Bildung lag Palme am Herzen

Kaiser schloss offiziell die Ratssitzung, um in die Verabschiedung von Peter Palme überzugehen. In seiner würdevollen Ansprache, gespickt mit Humor, zog er eine „positive Bilanz“ von Palmes Amtszeit. Die vergangenen acht Jahre seien geprägt gewesen durch eine rege Bautätigkeit, wobei die Entwicklung der Schulen und Kindergärten Palme besonders am Herzen gelegen sei. Allein fast zehn Millionen Euro wurden in die Komplettsanierung der Realschule mit Gerhard-Jung-Schule investiert. Kaiser erinnerte an den Umbau der Kindergärten, die Investitionen in die Wasserversorgung sowie weitere Bautätigkeiten.

Auch an weniger gute Projekte wie das Jugendzentrum erinnerte Kaiser, aber auch hier sei es nun gelungen, das Angebot auf neue Beine zu stellen. „Peter Palme und die Freiwillige Feuerwehr Zell, beide eng miteinander verbunden“, sagte Kaiser. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit hätte Palme sich Helm und Jacke mit der Aufschrift „Bürgermeister im Einsatz“ besorgt. Die Feuerwehr habe bei ihm eine große Wertschätzung erfahren.

Projekte immer zum Ziel geführt

Kaiser nannte Palme „pflichtbewusst, zuverlässig, engagiert und präsent“. Auch wenn die Arbeit im Gemeinderat „nicht immer ganz einfach und manchmal auch etwas spannungsgeladen“ gewesen sei, hätten die Projekte immer zum gemeinsamen Ziel geführt. Der Gemeinderat überreichte Peter Palme und seiner Frau Vera dann einige Geschenke.

Die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats übergaben Peter Palme und seiner Frau Vera Geschenke. Foto: Verena Wehrle

„Bilanz kann sich sehen lassen“

Ulrich Hoehler, Erster Landesbeamter des Landkreises, betonte ebenfalls Palmes starken Fokus auf Bildung, Bauen und Kinder. Er habe beachtliche Summen bewegt, sich für den Erhalt des Freibads stark gemacht und viel Zeit investiert. „Diese Bilanz kann sich wirklich sehen lassen“, so Hoehler. Isele wünscht er eine gute Hand und sicherte seitens des Landkreises seine Unterstützung zu.

Häg-Ehrsbergs Bürgermeister Dirk Philipp sprach im Namen des Bürgermeistersprengels Wiesental: „Dein Beitrag bleibt sichtbar, du hast Spuren hinterlassen, auf denen deine Nachfolgerin aufbauen kann.“ Die Wertschätzung für das was er geleistet hat, habe er sich verdient, so Philipp.

Klaus Wetzel sprach im Namen aller Ortsvorsteher und bedankte sich für die Arbeit für die Ortsteile.

Dank gab es auch von den Ortsvorstehern: Klaus Wetzel, Vera und Peter Palme und Tobias Zimmermann (von links). Foto: Verena Wehrle

Norbert Asal, Rektor der Realschule, dankte dafür, dass sich die Realschule in Palmes Amtszeit zu einer digitalen Vorzeigeschule entwickelt habe.

Peter Palme zeigte sich überwältigt von den ganzen Dankesworten und überreichte dann die Bürgermeisterkette an seine Nachfolgerin – „damit auch symbolisch der Übergang von mir zu dir erfolgt“. Er sicherte ihr ihre Unterstützung zu und schloss mit den Worten: „Danke an Sie alle, es war eine schöne Zeit.“ Es folgte der gesellige Teil des Abends.