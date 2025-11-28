Abschied und Neuanfang: Peter Palme gibt Zeller Bürgermeisterkette an Marion Isele weiter

Der Wechsel auf dem Chefsessel im Zeller Rathaus ist vollbracht. Peter Palme wurde würdig verabschiedet und Marion Isele als neue Bürgermeisterin verpflichtet.
Mit festlichen Klängen eröffnete die Stadtmusik Zell am Donnerstag einen Abend, der in der Stadthalle den Stabwechsel im Rathaus einläutete. Und trotz aller Spannungen in der vergangenen Zeit und Wortgefechten – auch noch nach der Wahl – war es ein rundum würdiger Abschied für Peter Palme sowie ein passender Rahmen, um den Neuanfang mit Marion Isele einzuläuten.