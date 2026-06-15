Abschied Rottenburg: Als Geschäftsführer immer am Puls der Zeit

Badewetter war es nicht, aber dennoch eine schöne Party für den scheidenden Geschäftsführer der Stadtwerke, Martin Beer, am vergangenen Freitag im Rottenburger Freibad.

Nach 17 Jahren als Chef von mehr als 100 Beschäftigten hört er auf. Seine Verabschiedung fand in einem lockeren Rahmen mit den Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Freunden und Weggefährten statt. Statt langen Reden gab es eine lockere Talkrunde, bei der auch die eine oder andere unbekannte Seite des langjährigen Leiters der Stadtwerke zur Sprache kam. Dass er ein beliebter Chef war, das brachte Betriebsratsvorsitzender Armin Neu zum Ausdruck. Es sei kein Freudenfest, sondern ein Dankesfest, sagte er.

Ihre Verbundenheit mit den Stadtwerken zeigte zunächst die Rottenburger Marinekameradschaft mit ihrem Shanty-Chor unter der Leitung von Angelika Stierle. Sie will ihrem Mitglied und nun Ruheständler weiterhin einen sicheren Hafen bieten. Martin Beer hatte einen Wunsch frei: Der wurde ihm mit dem Lied „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ auch gerne erfüllt. Die Rottenburger Stadtkapelle, geleitet von Vizedirigent Axel Hille, brachte ebenfalls ein Abschieds-Ständchen. Später spielte Ro-Blech, eine kleine Bläser-Besetzung, und zum Schluss gab es DJ-Musik. Da machten die kühlen Temperaturen eigentlich fast nichts aus. Nur ins Wasser wollte an dem Abend niemand springen.

Selber tätig geworden

Wer wird neuer Geschäftsführer der Stadtwerke? Das war vor 17 Jahren eine spannende Angelegenheit. Mit Beers Vorgänger hatten, wie verschiedentlich erwähnt wurde, Mitarbeiter und Stadt weniger gute Erfahrungen gemacht. Was, wenn bei der Neubesetzung der Stelle etwas schief laufe?, hatte sich Oberbürgermeister Stephan Neher damals gefragt. Statt den geeignetsten Bewerber über eine Agentur auszuwählen, hatte man sich dafür entschieden, selber tätig zu werden. „Wir haben den Richtigen herausgesucht“, betonte Neher. Ein Geschäftsführer müsse wirtschaftlich arbeiten, dürfe sich Neuem nicht verschließen und müsse somit am Puls der Zeit sein. Neher: „Das hat Martin Beer immer geschafft.“

Es sind auch etliche Krisen auf die Stadtwerke zugekommen. Eine besonders schwierige Zeit habe die Corona-Pandemie mit sich gebracht, erinnerte sich Prokurist Hubert Hartmann, der bald ebenfalls in Ruhestand geht. Mit seinem Chef habe er sehr gut zusammengearbeitet. Dies mit Erfolg: „Wir sind zahlungsfähig.“

"Auf der Reeperbahn nachts um halb eins" singt der Shanty-Chor. Foto: Steinmetz

So sah es auch der frühere Rottenburger Finanzbürgermeister und heutige Landrat Hendrik Bednarz. Die Stadtwerke müssten aber nicht nur Gewinn machen, sondern auch Risiken eingehen und neue Geschäftsfelder über die Stadtgrenzen hinaus erschließen. Ein schwieriges Thema sei der Windpark, sagte Bednarz. Beer habe sich nicht gescheut, „dicke Bretter“ zu bohren. Bednarz ist zudem überzeugt, dass neben der Windkraft die „kalte Nachwärme“ in Baugebieten die Energiewende voranbringt.

Stets das Gemeinwohl im Blick

Ehrenamtlich ist Martin Beer im Rottenburger Lions Club, den er mitbegründet hat, engagiert. Präsidentin Andrea Langenbacher hob hervor, dass er als Mitglied stets das Gemeinwohl im Blick habe, über den Tellerrand hinausschaue und ein „kreativer Kopf“ sei. Der Frommenhauser Ortsvorsteher Kurt Hallmayer, der stellvertretend für die Stadtteile sprach, beschrieb Beer als einen lösungsorientierten Menschen.

Auch die Stadtkapelle bringt ein Abschieds-Ständchen. Foto: Steinmetz

Einen Sondergast konnte Moderatorin Birgit Reinke, bei der Stadt für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, dann noch begrüßen – nämlich die Ente Rosi, das Maskottchen der Stadtwerke. „Ein ganz toller Chef“, lobte sie. Aber da gibt es noch die Hundedame Rosa, die Martin Beer ein bisschen mehr am Herzen liegt.

„Es war eine gute Zeit mit großen Herausforderungen“, zog er am Ende seine eigene Bilanz. Er räumte ein, dass es auch unterschiedliche Blickwinkel, Meinungen und Diskussionen gab, doch „hinterher konnte man immer noch ein Bier zusammen trinken“. Justus Hoffmann übernimmt von ihm einen gut aufgestellten Betrieb. „Ich habe das Gefühl, auf einem Boot zu sein, das gut fährt. Meine Aufgabe ist es, es nicht zum Kentern zu bringen“, sagte der neue Geschäftsführer der Stadtwerke.