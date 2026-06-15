Abschied Rottenburg: Als Geschäftsführer immer am Puls der Zeit

Badewetter war es nicht, aber dennoch eine schöne Party für den scheidenden Geschäftsführer der Stadtwerke, Martin Beer, am vergangenen Freitag im Rottenburger Freibad.
Nach 17 Jahren als Chef von mehr als 100 Beschäftigten hört er auf. Seine Verabschiedung fand in einem lockeren Rahmen mit den Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Freunden und Weggefährten statt. Statt langen Reden gab es eine lockere Talkrunde, bei der auch die eine oder andere unbekannte Seite des langjährigen Leiters der Stadtwerke zur Sprache kam. Dass er ein beliebter Chef war, das brachte Betriebsratsvorsitzender Armin Neu zum Ausdruck. Es sei kein Freudenfest, sondern ein Dankesfest, sagte er.