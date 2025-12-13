Der deutsche Sportdirektor Felix Bitterling übernimmt eine neue Aufgabe bei der Internationalen Biathlon Union. Beim Dachverband war er schon einmal tätig.
Hochfilzen - Sportdirektor Felix Bitterling verlässt den Deutschen Skiverband nach dieser Saison auf eigenen Wunsch und kehrt zur Internationalen Biathlon Union zurück. Dort übernimmt er die Leitung einer neu geschaffenen Marketingabteilung, teilte der DSV am Rande des Weltcups der Skijäger in Hochfilzen mit. Bereits vor seinem Wechsel zum DSV war er beim Dachverband tätig.