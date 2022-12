1 Chordirektor Erich Fehrenbacher wurde bei der katholischen Kirche St. Georg Hardt verabschiedet. Dafür dankten ihm und seiner Frau Pfarrer Eberhard Eisele (links) und Rebekka Rapp vom Kirchengemeinderat. Foto: Anton

Weihnachten 1963 dirigierte Erich Fehrenbacher seine erste Messe als "Chorleiterlehrling", wie er es selbst bezeichnete. An Weihnachten 2022 setzte er mit der Pastoralmesse in G von Karl Kempter den Schlusspunkt unter seine Tätigkeit.















Hardt - In seinem Grußwort zur Verabschiedung des Leiters des katholischen Kirchenchors Hardt betonte Pfarrer Eberhard Eisele, mit dem Abschied Fehrenbachers als Dirigent des Kirchenchores gehe eine Ära zu Ende. Solch ein Abschied von einer Persönlichkeit sei einerseits mit großer Dankbarkeit verbunden, andererseits kämen auch Gefühle der Wehmut auf. Große Erfolge säumten den Weg des Dirigenten, der 2014 zum Chordirektor ernannt worden war. Insgesamt vier Präsides hatten in dieser langen Ära die geistliche Begleitung inne: die drei verstorbenen Pfarrer Albert Maurer, Peter Weckenmann und Richard Fischer und seit 2015 Eberhard Eisele selbst. Sehr schnell habe er die überaus verlässliche und harmonische Zusammenarbeit mit dem Chordirektor schätzen gelernt. Öfter als in anderen Gemeinden üblich habe der Kirchenchor Hardt die Gottesdienste mitgestaltet. Möglich sei diese lange Zeit als Dirigent sicher nur deshalb gewesen, weil der Chorleiter große Freude, ja Begeisterung an der Musik zur Ehre Gottes und an der Gemeinschaft des Chores empfunden habe.

Noch keinen Nachfolger

Da noch kein Nachfolger gefunden sei, bat der Geistliche den Chorleiter, soweit es seine Gesundheit erlaube, noch für eine gewisse Zeit auszuhelfen. Zum Abschied wünschte er dem scheidenden Dirigenten weiterhin viel Freude mit der Musik, mit der Familie und Freunden bei guter Gesundheit, verbunden mit dem reichen Segen Gottes. Als Dankgeschenk überreichte er einen Hotelgutschein und einen edlen Tropfen. Der Ehefrau Hedwig dankte er mit einem Blumenstrauß.

Rebekka Rapp hält Laudatio

Namens des Kirchengemeinderats würdigte Rebekka Rapp die zahlreichen Verdienste. Sie griff den Text seines Wunschlieds an der Cäcilienfeier auf und hob das Wort "Here I am, Lord" (Hier bin ich, Herr) hervor. Diesen Text betrachtete sie als Leitmotiv der Dirigententätigkeit Fehrenbachers. Schnell habe er nach der etwas "auferlegten" Amtsübernahme seine Berufung gefunden. Im Vordergrund habe bei ihm immer die Verkündigung des Wortes Gottes gestanden. So sei das Singen im Gottesdienst nicht zum Konzert geworden, sondern habe seinen eigentlichen Sinn von Verkündigung, Lob, Dank und Bitte behalten. Neben der Mitgestaltung der Hochfeste im Kirchenjahr habe er auch neue Gottesdienstformen wie Luzernarien und kirchenmusikalische Feierstunden aufgenommen.

Neue Wege beschritten

Das neue geistliche Liedgut sowie das Singen mit der Gemeinde sei nicht nur eine Bereicherung der Liturgie gewesen, sondern habe auch die Gottesdienstbesucher aktiv werden lassen. Auch in der Probengestaltung habe er mit Aktivierung des Körpers und Einsingen erfolgreich neue Wege beschritten. Auch wenn der Schwerpunkt seiner Arbeit immer auf dem kirchenmusikalischen Sektor gelegen habe, so hätten auch weltliche Lieder ihren Platz gehabt. Als besondere Höhepunkte wertete Rapp die großen Reisen des Kirchenchors nach Rom, Loreto und Assisi, wo die Mitgestaltung des Sonntagsgottesdienstes zum unvergesslichen Erlebnis geworden sei. Damit habe er die Zielsetzung des christlichen Auftrags, Kirche an vielen Orten zu gestalten, erfüllt.

Bewegende Worte Fehrenbachers

Mit bewegten Worten bedankte sich der scheidende Chorleiter. Die Aufgabe, Gott mit Gesängen zu loben und zu preisen, habe sein Leben geprägt. Er habe das Glück gehabt, seine Familie voll und ganz hinter sich zu haben. An erster Stelle nannte er hier seine Frau Hedwig, die als Notenwartin seine rechte Hand geworden sei. Auch seine Kinder hätten teilweise im Chor gesungen und Tochter Alexandra sei heute noch aktiv. Dankbar gedachte er auch der Omas, die über zehn Jahre während der Chorproben die Kinder gehütet hätten. Sein besonderer Dank galt Pfarrer Eisele für seine Unterstützung und sein wohlwollendes Entgegenkommen.