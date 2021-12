1 Dorothee Eisenlohr verabschiedete Peter und Ursula Kriesch nach fast 50 Jahren vom Markt in Schramberg. Im Hintergrund beobachten Marktleiter Hans Schuler und sein neuer Stellvertreter Alexander Kohlen den Abschied. Foto: Ziechaus

Der Stand mit Gemüse und Obst aus der Region von Peter Kriesch hat lange schon zum festen Inventar auf dem Wochenmarkt hinter dem Rathaus in Schramberg gehört.















Schramberg - Nach fast 100 Jahren endet allerdings jetzt altershalber die Ära der Familie Kriesch auf dem Markt in Schramberg. Über drei Generationen waren Mitglieder der Gärtnerfamilie aus Haslach, zuletzt mit Peter und Ursula Kriesch Anbieter von Gemüse, Salaten und Obst aus dem Kinzigtal auf dem Markt hinter dem Rathaus.

Großvater schrieb sich noch ohne „e“

Der Großvater Johann Krisch (er schrieb sich noch ohne "e") kam mit Gemüse aus der eigenen Gärtnerei schon vor dem Krieg mit einem Handkarren von Haslach durchs Tal auf den Markt. Damals machte sich der Gärtner am Freitagabend mit voll beladenem Karren auf den Weg durchs Tal, damit er am Samstagmorgen rechtzeitig sein Gemüse in der Talstadt anbieten konnte. Auf dem Markt unverkaufte Salatkisten bot Johann Krisch bei einer Rast in Gastwirtschaften auf seinem Rückweg an.

Auf einem Schreiben des Bürgermeisters der Stadt Schramberg wurde ihm 1939 bestätigt, dass er zur Versorgung der Bevölkerung in der Industriestadt beitrage, die sonst Not leiden müsse.

Leider ließ sich trotz großer Bemühungen von Marktmeister Hans Schuler nicht herausfinden, seit wann der Markt in Schramberg betrieben wurde. Vielleicht könnte Stadtarchivar Carsten Kohlmann sogar mit einer Ansichtskarte ein frühes Datum für einen Markt nachweisen.

Zunächst noch mit der Mutter am Stand

Nachdem der Sohn Paul Kriesch die Gärtnerei in Haslach übernommen hatte, lieferte er mit seiner Frau Ida seine Erzeugnisse ebenfalls auf den Markt nach Schramberg. Seit fast 50 Jahren beschickte dann Peter Kriesch zunächst mit seiner Mutter Ida den Markt hinter dem Rathaus.

Einst unter Bäumen in der Marktmitte

An "einem runden Stand unter den Bäumen in der Marktmitte" bediente Peter mit seiner Frau Ursula die Kunden mit Gemüse und im Frühjahr und Sommer auch mit Setzlingen, die inzwischen von anderen Gärtnereien in der Umgebung gezogen waren. Den natürlichen Klimavorteil im geschützten Kinzigtal nutzten die Krieschs, "denn wenn wir unsere gelb blühenden Osterglocken mitbrachten, steckten in Schramberg die Blüten noch fest in Knospen", erinnerte sich Peter Kriesch. Aber in diesen Tagen sind selbst im Tal die Blumen noch geschützt in der Erde.