Kippenheims Rechnungsamtsleiter Thomas Schwarz geht in den Ruhestand

1 Rechnungsamtsleiter Thomas Schwarz wurde von Kippenheims Bürgermeister Matthias Gutbrod verabschiedet. Foto: Gemeinde

Im Rahmen einer Feierstunde unter Mitarbeitern der Gemeinde Kippenheim verabschiedete Bürgermeister Matthias Gutbrod Rechnungsamtsleiter Thomas Schwarz in den Ruhestand.









Link kopiert



Die Verabschiedung im Gemeinderat fand bereits im April statt, als Schwarz an seiner letzten Sitzung in der Funktion als Kämmerer der Gemeinde teilnahm. Zum 1. Juli geht er nach insgesamt 47 Dienstjahren nun offiziell in Pension.