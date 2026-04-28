Abschied nach 15 Jahren: Oper, Sinatra und Marschmusik – diese Stücke wünscht sich Winfried Kretschmann

Der Ministerpräsident wird zum Ende seiner Amtszeit mit einer Serenade der Bundeswehr geehrt. Was das zu bedeuten hat und was sich hinter seiner Musikauswahl verbirgt.
Es wird feierlich am Mittwoch im Ehrenhof des Stuttgarter Neuen Schlosses. Nach 15 Jahren wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in einem großen Festakt verabschiedet. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck spricht – und das Ulmer Heeresmusikkorps spielt eine Serenade. Was sich dahinter verbirgt und welche Stücke Kretschmann sich gewünscht hat: