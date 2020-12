Abschied mit Tatütata Feuerwehr Pfalzgrafenweiler zieht um

Im Alarmfall erwacht das Gebäude von selbst

Bei einem Rundgang durch das Gebäude, von dem aus nun alle Einsätze starten, gab Kalmbach Einblick in die Räume. Dort finden die Feuerwehrleute jetzt neben ihren Umkleideräumen auch Duschen, getrennt nach Damen und Herren, vor. Im Untergeschoss wurde ein Jugendraum mit Außenbereich für alle Abteilungen Pfalzgrafenweilers eingerichtet. Rund 80 000 Euro investierte die Gemeinde in den nach neuesten technischen Erfordernissen ausgestatteten Funkraum mit zwei Endgeräten sowie einen Stabsraum mit Bildschirm.

Außerdem verfügt das neue Feuerwehrhaus über viel Lagerfläche und einen Wasseranschluss für die wasserführenden Fahrzeuge in der Garagenhalle. Gleich nebenan befinden sich das Herzstück mit der Atemschutztechnik und ein Raum mit Waschmaschine. Der Mehrzweckraum im Obergeschoss wurde mit einer Küche ausgestattet und steht der Gemeinde auch für Termine und Schulungen der eigenen Einrichtungen wie Bauhof, Kindergarten oder Verwaltung zur Verfügung.

Bei einem Alarm "erwacht" das Gebäude, Heizung und Beleuchtung werden aktiviert, und die Türen öffnen sich für den bevorstehenden Einsatz automatisch. Beeindruckend ist die nächtliche blaue Beleuchtung des gesamten Bauwerks mit LEDs.

Der Bürgermeister und der Gesamtkommandant sind sich einig, dass mit dem Neubau ein Quantensprung erzielt wurde, der die Feuerwehr in Pfalzgrafenweiler in besonderem Maße zukunftsfähig mache. "Alle Wünsche, die wir an den Bau gestellt hatten, wurden rechtzeitig vor Weihnachten erfüllt", so Kalmbach. Auch für seine Truppe war der Umzug in den Neubau etwas Besonderes – für manchen sogar schöner als ein Weihnachtsgeschenk.

Insgesamt wurden in den vergangenen sechs Jahren mehr als 5,5 Millionen Euro in das Feuerwehrwesen der gesamten Gemeinde investiert. In diesem Betrag sind außer dem Neubau des Gerätehauses auch die neuen Feuerwehrfahrzeuge enthalten, die in den vergangenen Jahren beschafft wurden. Kalmbach und Bischoff dankten Kreisbrandmeister Jahraus für den Zuschuss von rund 300 000 Euro zum Bau des neuen Gebäudes.

Im alten Gebäude befinden sich noch einige Utensilien, die sukzessive in den Neubau umziehen. Bis zum 20. Januar soll dies erledigt sein.