Abschied mit DHB-Pokal?: Der Friesenheimer Frederik Simak steht mit Lemgo im Final Four

Der Friesenheimer Frederik Simak steht mit dem TBV Lemgo Lippe erneut im DHB-Pokal-Final-Four. Im Sommer verlässt er den Verein in Richtung Füchse Berlin.
Sie haben es wieder getan: Nachdem das Final-Four-Turnier im DHB-Pokal zuletzt zweimal ohne den TBV Lemgo stattfand, hat sich der Bundesliga am Mittwoch mit einem 35:37-Sieg gegen Leipzig das Ticket für die Finalspiele in Köln gesichert. Mittendrin: Der Friesenheimer Frederik Simak, der seit 2020 beim TBV spielt und im Sommer 2026 zurück zu den Füchsen Berlin wechseln wird.