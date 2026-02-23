Abschied in Talheim: Eine Trommel für Frank Jahraus

Der scheidende Kreisbrandmeister Frank Jahraus erhielt in Talheim ein besonderes Geschenk.
Der Abschied von Kreisbrandmeister Frank Jahraus prägte die Hauptversammlung der Feuerwehr Talheim. Zunächst aber ließ Schriftführer Jens Keppler das Jahr in Bildern und Stichworten Revue passieren. Zu den Aktivitäten zählten Blaulicht-Gottesdienst, Maibaumstellen, ABC-Verbundübung in Loßburg, Sommerfest mit Spritzen-Challenge, Hauptübung, Leistungsabzeichen in Bildechingen (Bronze), Familientag in Forbach, Volkstrauertag, Christbaumbeleuchtung und Adventsfeier.