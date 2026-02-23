Abschied in Talheim: Eine Trommel für Frank Jahraus

Der Abschied von Kreisbrandmeister Frank Jahraus prägte die Hauptversammlung der Feuerwehr Talheim. Zunächst aber ließ Schriftführer Jens Keppler das Jahr in Bildern und Stichworten Revue passieren. Zu den Aktivitäten zählten Blaulicht-Gottesdienst, Maibaumstellen, ABC-Verbundübung in Loßburg, Sommerfest mit Spritzen-Challenge, Hauptübung, Leistungsabzeichen in Bildechingen (Bronze), Familientag in Forbach, Volkstrauertag, Christbaumbeleuchtung und Adventsfeier.

Jugendleiterin Franziska Hartmann berichtete, dass man 2025 unter anderem zum wiederholten Mal die Sternwanderung gewonnen habe. Nach der Entlastung, die Bürgermeister Ralph Zimmermann vornahm, kam der große Moment, Kreisbrandmeister Frank Jahraus Adieu zu sagen. „Aus Kameradschaft wurde eine persönliche Freundschaft“, betonte Abteilungskommandant Bernhard Müller, der wie all die anderen Grußwortüberbringer dem scheidenden Kreisbrandmeister für seine herausragende Art, wie er seine Aufgaben erledigte, dankte.

Spielmannszug musiziert

Der Spielmannszug der Feuerwehr Talheim intonierte extra für Jahraus das Badener-Lied, das von der Versammlung stehend mitgesungen wurde. Dem bekennenden Fan der Musik der Spielmannszüge kamen nicht nur hier die Tränen. Nein, er war von der ehrlichen Wertschätzung, die man ihm entgegenbrachte, geradezu überwältigt.

Von der Talheimer Abteilung bekam er zum Abschied eine Einladung zum Jahresausflug, ein kleines kulinarisches Paket und eine Spielmannszug-Trommel, auf der alle Kameraden und Kameradinnen aus Talheim unterschrieben hatten.

Jahraus will Grillen

Am 1. März legt Frank Jahraus seine Uniform ab und verabschiedet sich ins Privatleben. Doch 2027, zum 50-jährigen Bestehen des Talheimer Spielmannszugs, wird er wiederkommen. Als Helfer beim Fest. „Ich habe in meiner Karriere als Feuerwehrmann unzählige rote Würste essen müssen, doch nie selbst eine gegrillt – das werde ich an diesem Tag hier in Talheim tun“, versprach er, verabschiedete sich dann schnell, denn der nächste Termin wartete auf ihn und seinem Mitstreiter Maike Zinser.