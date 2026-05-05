Abschied in Schramberg: Engagement für jedes Kind

Im Sommer geht Michael Kasper, der Leiter der Peter-Meyer-Schule, in den Ruhestand.
Die kindliche Entwicklung fasziniert Michael Kasper seit seiner ersten Stelle als Lehrer an der Ivo-Frueth-Schule in Oberndorf. Das war 1991. In der Zwischenzeit hat es in der Schullandschaft sowie in seiner persönlichen Laufbahn viele Veränderungen gegeben: Die Inklusion wurde eingeführt, zahlreiche Bildungspläne kamen und gingen, und der Fokus verlagerte sich immer stärker auf die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler.