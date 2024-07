Pfarrer George wurde am Sonntag in Sankt Pelagius in der Altstadt verabschiedet.

„Ich war immer fasziniert von unserer Welt und mein Traum ist es, neue Orte, neue Menschen und neue Kulturen kennenzulernen.“ So führte sich Pfarrer George im September 2022 ein. Mit Herz und Seele und viel Humor engagierte er sich, übernahm Verantwortung und konnte dabei die Menschen und die Kultur der schwäbischen Gemeinden entdecken. Er war nun zwei Jahre lang in der Seelsorgeeinheit Abba aktiv.

Aus dem Süden Indiens stammend, arbeitete er bereits in verschiedenen Stellen im Norden des Landes. Er war Pfarrvikar, Ausbildungsbeauftragter für die Priester-Kandidaten und dann Pfarrer in verschiedenen Diözesen. 2015 kam er für eine neue Mission nach Deutschland. Von München aus ging es in die Diözese Rottenburg, und dort über das Weggental, Calw und Herbrechtigen weiter nach Rottweil, in die Seelsorgeeinheit Abba.

Im Sonntagsgottesdienst am 30. Juni wurde Pfarrer George feierlich von der Gemeinde St. Pelagius Altstadt verabschiedete, die sich für seinen Einsatz herzlichst bedankte.

Seinerseits empfinde er die Zeit als großes Geschenk und ist voll Dankbarkeit, insbesondere allen gegenüber, die das Gemeindeleben mittragen. Die Kirchenmusik lag ihm immer am Herzen und er genoss sichtlich die musikalische Gestaltung seiner Verabschiedung.

Altheim ist neuer Wirkungsort

Künftig wird Pfarrer George in der Seelsorgeeinheit Steinachtal bei Horb tätig sein, beginnend mit seiner Investitur am 15. September um 15 Uhr in Mariä Geburt in Altheim, zu der er auch die Gläubigen der Seelsorgeeinheit Abba einlud. Die Seelsorgeeinheit wünscht ihm alles Gute und Gottes Segen für seine neuen Aufgaben. Seine neuen Gemeinden dürfen sich glücklich schätzen.