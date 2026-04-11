Abschied in Rottweil: Landrat Wolf-Rüdiger Michel – Ziel erreicht? „Wir sind noch unterwegs“

Endspurt: Ende April tritt Wolf-Rüdiger Michel nach 24 Jahren als Rottweiler Landrat in den Ruhestand ein. In Teil zwei unseres Interviews geht es um Kritik und Pläne für die Zukunft.
Die letzten Wochen im Amt sind für den scheidenden Rottweiler Landrat Wolf-Rüdiger Michel von vielen Terminen geprägt. Dennoch nimmt er sich Zeit für ein Abschiedsinterview mit unser Redaktion. Im ersten Teil haben wir mit dem 67-Jährigen seine 24 Jahre als Landrat Revue passieren lassen und über wichtige Entscheidungen, aber auch Krisen gesprochen. Im zweiten Teil erzählt er uns, wie sich die Arbeit als Landrat gewandelt hat, wie er mit Kritik umgeht, und worauf er sich im Ruhestand freut.