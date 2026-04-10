Abschied in Rottweil: Landrat Michel zieht Bilanz – zwischen Krisen und berührenden Momenten

Das Ende einer Ära: Nach 24 Jahren tritt Rottweils Landrat Wolf-Rüdiger Michel in den Ruhestand ein. Im ersten Teil unseres Interviews spricht er über große Momente und Krisen.
Von Flüchtlingswellen über die Corona-Krise bis zur Entscheidung für den Bau des neuen Landratsamtes: In 24 Jahren Amtszeit hat Rottweils Landrat Wolf-Rüdiger Michel einige Entwicklungen miterlebt und mitgeprägt. Im ersten Teil unseres Interviews spricht er über wichtige Entscheidungen und erfolgreiche Projekte – aber auch über Krisen und Fehler.