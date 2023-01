1 Nur schweren Herzens lassen Thomas Wenger (links) und Mike Wutta (rechts) "ihre" Christa Roth in den Ruhestand gehen. Foto: Siegmeier

Vor 25 Jahren haben die beiden Geschäftsführer Thomas Wenger und Mike Wutta begonnen, mit der "trendfactory" Erfolgsgeschichten und Erfolgsgeschichte zu schreiben. Einen langen Teil des Weges wurden sie von Christa Roth begleitet.















Rottweil - Vieles galt es für die beiden Geschäftsführer über die Jahre zu meistern, "doch ohne unser Team im Hintergrund hätten wir das alles so nicht geschafft, und wären nicht das, was wir heute sind", betont Mike Wutta. Unter anderem hat die Trendfactory das mittlerweile als Eventlocation preisgekrönte und einst marode Kraftwerk in Rottweil nutz- und erlebbar gemacht.

Eine der Mitarbeiterinnen, die die "Trendies" lange begleitet hat, und damit auch ein Teil der Erfolgsgeschichte geworden ist, ist Christa Roth. Im Jahr 2008 hat sie angefangen, hat sich um administrative Aufgaben, die Finanzbuchhaltung, die Immobilien und später auch um das Ticketing gekümmert. Über die Jahre kamen weitere Aufgaben hinzu. Jetzt haben Mike Wutta und Thomas Wenger die 64-Jährige in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet – "mit einem lachenden und einem weinenden Auge", wie sie sagen.

Heute 40 Festangestellte

"Damals hatte die Trendfactory zwischen fünf und acht Mitarbeiter und machte fünf Millionen Euro Umsatz. Heute liegt der Umsatz bei 18 Millionen Euro, die Mitarbeiterzahl bei 40 Festangestellten und 120 Aushilfen. "Christa Roth war bei ihrer Arbeit immer die Genauigkeit sehr wichtig", sagt Mike Wutta. Das habe dem jungen Team, das eher das "Machen" im Kopf hatte, als das Sammeln von Belegen, Abrechnungen und Co., sehr gut getan. "Jemanden zu finden, der unternehmerisch denkt und handelt, so wie Christa, das ist wirklich ein absoluter Glücksfall", würdigt Wutta das Engagement. "Christa Roth war fast wie eine Mama für das Team, zugleich auch Kummerkasten und Ansprechpartnerin für viele", ergänzt er.

Arbeit in jungem Team genossen

"Im Personalbüro bekommt man eben auch viel mit. Und mit der Zeit erkennt man die Stimmungen der Mitarbeiter sofort und weiß, wenn es ein Gespräch, einen Kaffee, oder einen Spaziergang braucht, um den Kopf wieder freizubekommen", sagt sie. Die Arbeit habe ihr immer viel Spaß gemacht. Der Altersunterschied sei für sie kein Problem gewesen. Im Gegenteil. "Die Arbeit mit dem jungen Team ist super und hat viel Potenzial", erzählt sie begeistert.

Aber nicht nur Christa Roth, sondern auch alle ihre Kinder, ihr Schwiegersohn und sämtlich Kinder der Patchworkfamilie haben über die Jahre bei der Trendfactory gearbeitet. "Ich habe sogar meinen Mann Alfons hier kennengelernt. Im Turbinensaal. Bei der letzten Hochzeitsmesse vor Jahren", erzählt sie lachend.

Jetzt geht sie auf Reisen

"Das Kraftwerk wird mir jedenfalls immer in Erinnerung bleiben. Es war mir stets Heimat und die Mitarbeiter Familie", so Roth, der der Abschied sichtlich schwerfällt. Und doch freut sie sich auch auf die nun angebrochene "andere Zeit", wie sie sagt. Sie plant einen Sprachkurs in Italienisch und eine Afrikasafari, sowie eine Reise nach Albanien. "Jetzt mache ich auch mal was für mich", betont sie unternehmungslustig. Im Frühjahr kommen dann die nächsten Enkel-Zwillinge zur Welt. "Da möchten wir dann auch da sein", plant sie.

"Ich komme aber trotzdem gern ins Kraftwerk, wenn ich gebraucht werde. Und Führungen mache ich auch sehr gerne", sagt sie. Im Kraftwerk wird Christa Roth jedenfalls fehlen und eine Lücke hinterlassen.