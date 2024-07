Abschied in Rangendingen: Rektorin Andrea Jetter als „Visionärin und Macherin“ gewürdigt

Abschied in Rangendingen

1 Die scheidende Rektorin Andrea Jetter (vorne) Foto: Vincent Kapitel-Stietzel

Rektorin Andrea Jetter hat die Gemeinschaftschule Rangendingen-Hirrlingen durch eine Zeit der Transformation geführt. Bei der Abschiedsfeier vor ihrer Pensionierung gab es viel Dank für ihr Wirken.









Wenn Hunderte Schüler Spalier stehen, applaudieren und 99 Luftballons in die Luft steigen lassen, kann man mit gutem Recht von einem Empfang sprechen, der einem Regierungschef würdig wäre. Andrea Jetter hat vielleicht nicht ganz so viel Verantwortung innegehabt wie ein Präsident oder Kanzler, aber hat in ihrer Zeit als Rektorin der Gemeinschaftsschule Rangendingen Hirrlingen (GMS) viel bewegt: Als sie 2016 nach Rangendingen kam, gab es noch eine Grund- und Werkrealschule.