1 Bruder Valentin übernahm die Betreuung des Kinderhilfsprojekts auf den Philippinen. Foto: Hirt

Valentin Grüner leitete das Projekt des Rangendinger Vereins auf den Philippinen.









Link kopiert



Der Kinderhilfsverein Abra trauert um Bruder Valentin Grüner. Die Nachricht über seinen Tod erreichte Berthold Hirt vom Rangendinger Verein, er schreibt: „Ich kenne Bruder Valentin seit unserem ersten Besuch auf den Philippinen im Jahr 1997 und so verbindet uns eine langjährige Freundschaft.“ Bruder Valentin gilt als Mensch, der sein Leben in den Dienst für Menschen in Not stellte.