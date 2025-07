Abschied in Meßstetten: Engel wie Rose Gomeringer-Haas brauchen keine Flügel

Abschied in Meßstetten

1 Abschied von Rose Gomeringer-Haas (Fünfte von links) haben Valentin Schiener, Susanne Wysotzki, Ina Kästle-Müller, Aleksandra Kocbek, Rose Gomeringer-Haas, Andreas Schwarz und Harald Eppler sowie die Klasse 2C der Burgschule gefeiert. Foto: Rüdiger Wysotzki Von der Gründerin Abschied zu nehmen, ist allen in der Arbeitsgemeinschaft „Alt und Jung begegnen sich“ nicht leicht gefallen.







Link kopiert



Wer Rose Gomeringer-Haas kennt, weiß, dass sie anpackt und es ihr gelingt. So war das damals auch beim Projekt „Alt und Jung“, das als religionspädagogisches Projekt im Herbst 2003 startete. Eines ihrer Ziele damals war es, Schülern das Verständnis für die ältere Generation im Gegenüber zu vermitteln und ältere Menschen auch am Leben und an der Erfahrung der Jugend teilhaben zu lassen.