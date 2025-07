Feierlich und mit viel Herz haben die Absolventen der Berufsfachschulen und der Realschule der Zinzendorfschulen ihre Abschlussfeier gestaltet – ganz nach ihrem Motto „Hollywood – der Rote Teppich für unsere Zukunft“.

Symbolisch schritten sie auch tatsächlich über einen roten Teppich in die ersten Reihen des festlich geschmückten Kirchensaals. Von dort aus konnten sie am Ende der mehr als zweistündigen Abschlussfeier ihre Zeugnisse zur Mittleren Reife in Empfang nehmen.

Helmut Hertnagel, Leiter der Berufsfachschulen und der Realschule, erinnerte in seiner Ansprache an die besonderen Herausforderungen der vergangenen Jahre: Für die Realschüler beim Start an den Zinzendorfschulen und für die Berufsfachschüler bereits an ihren vorherigen Schulen habe die Corona-Zeit mit Home-Schooling vieles geprägt – geblieben sei vor allem der digitale Wandel.

Hertnagel hatte dazu auch die Künstliche Intelligenz befragt, was Absolventen künftig beachten sollten und befand die Ergebnisse für gut. Die Antwort: „Bleibt kritisch. Entwickelt Fähigkeiten, die eine KI nicht übernehmen kann – wie Empathie, Kreativität und Verantwortung. Bleibt neugierig und lernfähig. Und denkt immer daran: KI ist ein Werkzeug – aber ihr seid die Gestalter.“

Zuvor machte auch Sascha Bumb in seinem Impuls Mut: Selbst Hollywood-Stars seien nicht perfekt – auch in deren Leben laufe nicht immer alles reibungslos. Entscheidend sei, ob man sich von Krisen entmutigen lasse oder gestärkt daraus hervorgehe.

Die Abschlussklassen hatten den Kirchensaal liebevoll dekoriert und sich mit kreativen Beiträgen in den festlichen Gottesdienst eingebracht – unter anderem mit humorvollen Aktionen wie selbst verfassten „Zeugnissen“ für ihre Lehrkräfte und einem Spiel, bei dem diese ihre Schüler auf alten Kinderfotos erkennen mussten. Musikalisch wurde die Feierstunde stimmungsvoll von Birgit Meier und Laura Lindemann begleitet.

Die Absolventen der zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft: Tim Armbruster, Elias-Frank Arnold, Annika Burgbacher, David Durau, Raffaele Fera, Lukas Hermes, Lukas Milz, Marian Podgurschi, Feliz Schermann.

Die Absolventen der zweijährigen Berufsfachschule Hauswirtschaft und Ernährung: Celina Bach, Mia Budisavljevic, Luis Christ, Georg Kistenbrügger, Celine Szkoda, Philipp Wall, Joana Wehnert.

Die Absolventen der Zinzendorf-Realschule: Sofia Bihler, Marie Böhme, Luis Dieringer, Linda Eck, Jelle Elsässer, Micha Gottschalk, Lena Hoffmann, Fabienne Jäschke, Lilly Joos, Robin Kahl, Emma Merz, Lea Männle, Louis Müller, Janine Nugay, Dominik Petkov, Nele Rottler, Lukas Schleicher, Hannah Schwarzwälder, Jessica Schönauer, Anne Sohr, Mila Thiel, Sander Walke, Alicia Wollny.

Die Preisträger der Berufsfachschulen: Beste Jahresleistung: Joana Wehnert und Feliz Schermann; Amos-Comenius-Medaille (Soziales Engagement in der Klasse): Feliz Schermann.

Einige Absolventen wurden für besonders gute Leistungen ausgezeichnet (von links): Linda Eck, Joana Wehnert, Micha Gottschalk, Feliz Schermann, Louis Müller, Lena Hoffmann, Fabienne Jäschke und Nele Rottler. Foto: Zinzendorfschulen

Die Preisträger der Zinzendorf-Realschule: Die beste Jahresleistung zeigte Micha Gottschalk, außerdem wurden ihm die Preise für die Fächer Mathe und Technik verliehen. Lena Hoffmann wurde für die zweitbeste Jahresleistung geehrt und bekam den Preis im Fach AES. Der Preis für das Fach Deutsch ging an Linda Eck, Fabienne Jäschke wurde die Amos-Comenius-Medaille (Soziales Engagement in der Klasse) verliehen. Besonderes Engagement im Schulwerk: Nele Rottler und Louis Müller, beide bekamen noch eine Musikertasse für ihr Engagement. Louis Müller bekam zudem den Preis der Technik-AG.