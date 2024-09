Abschied in Göllsdorf: Wolfgang Dreher – ein Macher mit großem Herz für die Vereine

Abschied in Göllsdorf

1 Wolfgang Dreher (Dritter von rechts) im Kreise der Göllsdorfer Vereinsvorstände, eingerahmt von Oberbürgermeister Christian Ruf (rechts) und Bürgermeisterin Ines Gaehn (links). Foto: Schmidt

Unter Wolfgang Dreher erlebte Göllsdorf eine außergewöhnliche Entwicklung. Seinen Einsatz würdigte Oberbürgermeister Christian Ruf mit der Bürgermedaille. Der höchsten Auszeichnung der Stadt Rottweil.









Der Abschied von Wolfgang Dreher als Ortsvorsteher fällt nicht leicht. Heimatgemeinde sei für Dreher Herzensanliegen, sagte Oberbürgermeister Christian Ruf in seiner Laudatio in der Göllsdorfer Mehrzweckhalle. Für das, was er für Göllsdorf und das Wohl der Bürger erreicht habe, zolle er Respekt und große Anerkennung.