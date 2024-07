Abschied in Glatt nach 35 Jahren: Helmut Pfister macht Platz für jemand Neuen

Abschied in Glatt nach 35 Jahren

1 Helmut Pfister hat seine lange kommunalpolitische Karriere beendet. Foto: Steinmetz

Bis zur konstituierenden Sitzung am 22. Juli bleibt Helmut Pfister kommissarisch im Amt, dann soll in Glatt ein neuer Ortsvorsteher gewählt werden. Lange genug saß er am Ratstisch: Pfister kann auf eine 35-jährige kommunalpolitische Karriere zurückschauen.









Link kopiert



Seit 1989 ist er in Glatt Ortschaftsrat und stellvertretender Ortsvorsteher. Vor zehn Jahren wurde er zum Ortsvorsteher und in den Gemeinderat gewählt. Jetzt ist er 73 Jahre alt und will Platz für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin machen.