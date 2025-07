Seit 18 Jahren gibt es in der evangelischen Gesamtkirchengemeinde „MEhR“ eine Pfadfinderarbeit. In dieser Zeit haben zahlreiche Kinder und Jugendliche diese besondere Form christlicher Jugendarbeit erlebt. Nun endet diese Zeit, da der Gründer und bisherige Stammleiter Gerhard Gamerdinger sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegt und zum Bedauern der Teilnehmenden keine Nachfolgelösung gefunden wurde.

Wenn immer möglich, fanden die regelmäßigen Treffen der Pfadfinder in der Natur statt. So traf sich die Gruppe oft an der Empfinger Hochgerichtshütte und nicht im evangelischen Gemeindehaus.

Spiele und Kurzandachten

Geländespiele, Geocaching, Waldexkursionen und Stockbrot am Lagerfeuer mit schwungvollen Pfadfinderliedern standen auf dem Programm. Wesentliches Element bei allen Gruppenstunde waren die Kurzandachten. Die Sommer-Camps zählten genauso zu den jährlichen Highlights wie mehrtägige Fahrradtouren. Übernachtet wurde nicht nur in Zelten, sondern so manches Mal auch im Wald unter freiem Himmel. Die Feuerstelle wurde, wie auch andere Dinge, im Camp selber gebaut. Dabei konnten die Pfadfinder ihre Kenntnisse zu verschiedenen Knotentechniken einbringen.

Das letzte Treffen

Das letzte Treffen an der Hochgerichtshütte stand im Zeichen des Abschieds. Noch einmal wurde das legendäre Bobbycar-Rennen ausgetragen, bei dem die eingeladenen Eltern und ehemaligen Mitarbeitenden die Mutigen an der Rennstrecke anfeuern konnten. Georg Neumann würdigte anschließend im Namen der evangelischen Gesamtkirchengemeinde „MEhR“ den großen Einsatz der Verantwortlichen und ihre wertvolle Arbeit. Besonders hob er die Leistung von Gerhard Gamerdinger hervor, der den Pfadfinderstamm gegründet und mit einer kurzen Unterbrechung, unterstützt durch seine Frau Angelika, geleitet hat.

Projekt-Jungschar

Als Dank überreicht er – wie auch die anwesenden Eltern – dem Stammleiter und dem aktuellen Team der Mitarbeitenden kleine Geschenke. Gerhard Gamerdinger bedankte sich bei seinem Team für den großen Einsatz und überreichte ebenfalls Geschenke. Ab Oktober wird es im evangelischen Gemeindehaus Empfingen vierzehntägig eine Projekt-Jungschar in Zusammenarbeit mit Simon Tischer, dem Jugendreferenten des Jugendwerks Sulz, geben. Zu diesem Folgeangebot sind alle Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren eingeladen.