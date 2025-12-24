Abschied in Efringen-Kirchen: Maren Siegmann hat ein kleines Museum groß wirken lassen

Das Engagement von Leiterin Maren Siegmann fürs Museum in der Alten Schule in Efringen-Kirchen ist beendet. Wie es weitergeht, ist unklar.
Maren Siegmann hat ihren Job als Museumsleiterin mit Leidenschaft gemacht. Dies war in der November-Sitzung des Gemeinderats Efringen-Kirchen spürbar, als sie ihre Version des Sammlungskonzepts vorstellte, bei der das Archiv über das historische Wirken von Personen erhalten bliebe. Verwaltung und Gemeinderat sahen in diesem potenziellen Alleinstellungsmerkmal für das Museum in der Alten Schule aber einen Streichposten.