„Alles Aufstellung nehmen!“ Alle Schüler und Lehrkräfte der Schlossberg-Realschule formieren sich am Mittwochmorgen zu einem „Danke“ in Großbuchstaben auf dem Schulhof.

Es gilt Brigitte Schatz, die nach 16 Jahren im gelben Gebäude im Herzen Ebingens und nach 34 Jahren als Lehrerin – zuvor in Schwäbisch Gmünd und in Sigmaringen – in den Ruhestand geht, sowie Tobias Weiler, dem Konrektor. Der 42-jährige Lehrer für Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde, verlässt die Schule nach zehn Jahren. „Nicht, weil ich andere Schüler wollte“, versichert er, den Tränen nahe, wie er einräumt, denn er ist „froh und stolz, dass ich mit Euch so viele Jahre hier verbringen durfte“.

Ein großes Glas voller Erinnerungen und guter Wünsche – und Sonnenblumen – sind das Geschenk für Brigitte Schatz. Foto: Karina Eyrich

Ihm geht es seine Kollegin: „Die Schüler sind das Beste an der Schlossberg-Realschule“, schwärmt Weiler. „Sie alle sind einzigartig, sehr offen“, betont er, und Brigitte Schatz fügt hinzu: „Wir haben hier wirklich eine bunte Vielfalt an Schülern – es war keinen einzigen Tag langweilig!“

Das Danke ist so groß, dass es den Rahmen sprengt. Foto: Karina Eyrich

Am letzten Tag sowieso nicht: Ein großes Glas voller bunter Papierrollen mit Erinnerungen und guten Wünschen darauf haben die Schüler wochenlang mit der Schülermitverantwortung (SMV) vorbereitet, wie Sabrina Boss und Sarah Tröndle berichten. „Jeden Tag werde ich eine Rolle öffnen und lesen“, sagt Brigitte Schatz, die sich schon darauf freut, in ihrem Haus in Burgfelden künftig schon nach dem Frühstück ein Buch zur Hand nehmen zu können.

Wo das Herz der engagierten Lehrerin zu Hause ist

Außerdem will sie öfter dorthin reisen, wo „mein Herz ist: auf die Insel“: In England hat die Lehrerin für Deutsch und Englisch, die auch Geografie unterrichtet hat, ein Jahr lang gearbeitet – in Reading und Dawlish. Malerische Grafschaften wie Devon und Cornwall sind ihre nächsten Ziele – ideal zum Radfahren und Malen; diese beiden Hobbies hat die engagierte Lehrerin zu lange vernachlässigt und will nun „meine Farben wieder hervorholen“.

Eine Bildcollage voller guter Wünsche ist das Abschiedsgeschenk für Tobias Weiler. Foto: Karina Eyrich

Tobias Weiler hat noch keine Zeit, endlich mal an sich zu denken: Er startet am Oberschulamt als Referent durch und freut sich auf eine neue Herausforderung, hat er doch als Meister der Stunden- und Vertretungspläne zusammen mit Rektorin Ute Leins noch weitere organisatorische Aufgaben übernommen und ist gut trainiert. Zudem hat er Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde unterrichtet – zuvor in Sigmaringen und Ostrach. Doch der gebürtige Mengener will in Ebingen wohnen bleiben, fällt ihm doch der Abschied von den Schülern schon schwer genug. „Und gleichzeitig leicht, weil ich weiß, es läuft gut hier!“, sagt er nach der Abschiedszeremonie.

Auch in der Schule verabschieden die Schüler die beiden Lieblinslehrkräfte mit guten Wünschen. Foto: Karina Eyrich

Für diese haben sich die Schüler Wortspiele ausgedacht, zu denen sie Sonnenblumen überreichen: „Liebe Frau Schatz, Sie sind ein Schatz, weil...“ beginnen die Klassensprecher jeden Satz, der dann so ähnlich endet wie die Wortspiele für Tobias Weiler: „Der Abschied fällt uns schwer, weil er...“. Die Liste ist lang, zeugt vom großen Engagement der beiden Lehrerlegenden, von ihrer Empathie für die Schüler, ihrem Humor und ihrer Fähigkeit, die Jugendlichen weiter zu bringen. Dass ihr das, zusammen mit Benjamin Oschwald, auch beim Schulsanitätsdienst gelungen ist, darüber ist Brigitte Schatz besonders glücklich: „2019 haben wir ihn übernommen und seither 400 junge Leute in Erster Hilfe ausgebildet.“ Auch dafür ist die Danke-Formation, aus der unter Applaus für die beiden lauter bunte Luftballons aufsteigen.