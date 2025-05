Villinger Klosterringschule So fühlt es sich an, blind zu sein

Wie fühlt es sich an, nichts zu sehen? Wie kann sich ein Blinder ein Glas Wasser einschenken? Wie kann ein Blinden-Führhund vor Gefahren warnen, beispielsweise an einer stark befahrenen Straße? Auf diese und auf noch viel mehr Fragen suchten die Schüler der Ganztagsbetreuung in der Klosterringschule Antworten.