Abschied im Kreis Freudenstadt: 38 Jahre lang für bewusste Kinderernährung engagiert

Ursula Keck beendet ihre Tätigkeit als BEKI-Referentin im Landkreis Freudenstadt nach 38 Jahren.

Nach 38 Jahren freiberuflicher Tätigkeit im Bereich der Bewussten Kinderernährung (BEKI) verabschiedet sich die Referentin Ursula Keck in den Ruhestand. Mit großem Engagement setzte sie sich über Jahrzehnte dafür ein, Eltern, pädagogische Einrichtungen und Fachkräfte für die Bedeutung einer ausgewogenen und nachhaltigen Ernährung von Kindern zu sensibilisieren, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.

Ihre ersten Einsätze im Bereich der Bewussten Kinderernährung startete sie im Jahr 1987. Damals gab es die Landesinitiative BEKI gerade erst ein paar Jahre. In zahlreichen Vorträgen und Workshops vermittelte sie praxisnahe Wege, Kinder frühzeitig für eine leckere Ernährung zu begeistern.

„Seit über dreißig Jahren habe ich gerne und mit Begeisterung als BEKI-Referentin gearbeitet und kann auf sehr schöne Erlebnisse zurückblicken. Es war eine gute Zeit, auf die ich mit Dankbarkeit schaue“, resümiert Ursula Keck.

Das Team der Landesinitiative BEKI im Landwirtschaftsamt des Landkreises verabschiedete Ursula Keck mit den besten Wünschen und dankte ihr sehr herzlich für ihr außergewöhnlich langes, beispielhaftes und zuverlässiges Engagement, heißt es in der Mitteilung abschließend.