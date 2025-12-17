Abschied im Kreis Freudenstadt: 38 Jahre lang für bewusste Kinderernährung engagiert

Ursula Keck beendet ihre Tätigkeit als BEKI-Referentin im Landkreis Freudenstadt nach 38 Jahren.
Nach 38 Jahren freiberuflicher Tätigkeit im Bereich der Bewussten Kinderernährung (BEKI) verabschiedet sich die Referentin Ursula Keck in den Ruhestand. Mit großem Engagement setzte sie sich über Jahrzehnte dafür ein, Eltern, pädagogische Einrichtungen und Fachkräfte für die Bedeutung einer ausgewogenen und nachhaltigen Ernährung von Kindern zu sensibilisieren, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.