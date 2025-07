Abschied bei Veyhl in Zwerenberg: „Menschen sind wichtiger als Zahlen“

1 Herzliche Dankesworte fand Geschäftsführer Jochen Gerken (links) bei der Verabschiedung von Gerhard Wahl, der vor 42 Jahren bei Veyhl eine Ausbildung begann und jetzt nach 18 Jahren als Chef der Firma in den Ruhestand ging. Foto: Günter Klink Nach 42 Jahren wird Gerhard Wahl als Geschäftsführer der Veyhl GmbH in einer emotionalen Abschiedsfeier in den Ruhestand verabschiedet.







Link kopiert



Vom Auszubildenden zum Geschäftsführer führte der Weg von Wahl bei der Firma in Neuweilers Ortsteil Zwerenberg. Jetzt wurde er in den Ruhestand verabschiedet. Wahl stammt aus Breitenberg, lebt inzwischen in Zwerenberg und gehörte dem 1951 gegründeten Unternehmen 42 Jahre lang an. Dieses zählt mit über mehr als 400 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern von Metallkomponenten, vor allem für Büro- und Möbelgestelle.