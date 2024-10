Das Jahreskonzert gestaltet die Stadtmusik Villingen am Samstag, 9. November, ab 19.30 Uhr im Franziskaner. Es ist das letzte Jahreskonzert, das die Musiker und Musikerinnen unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Markus Färber absolvieren.

Den ersten Teil füllt das Jugendorchester unter der Leitung von Andreas Hirt. Mit „Seagate Overtüre“ von James Swearingen eröffnen die jungen Musiker den Abend. Das zweite Stück basiert auf einer Zusammenstellung von Stücken aus „Tanz der Vampire“. Die Musik aus dem Stück wurde von Jim Steinmann komponiert und von Wolfgang Wössner für Blasorchester arrangiert.

Im Anschluss folgt das Große Orchester mit „Hermitage“ von Jan de Haan. Es nimmt die Zuhörer mit auf einen musikalisch umrahmten Rundgang durch die Eremitage in St. Petersburg. Fünf Gemälde werden musikalisch interpretiert und so dem Publikum nähergebracht. Nach der kurzen Pause folgt der „March Barnes Wallis“ von Nigel Hess, als Hommage an den britischen Luftfahrtingenieur Barnes Neville Wallis.

Abwechslungsreiche Stücke erklingen

Mit Philip Sparkes „Hymn oft the Highlands“ folgen Melodien, die fleißige Konzertbesucher Mal in kurzen Auszügen gehört haben könnten. Für die Blasorchesterfassung wurden drei Titel ausgewählt – „Ardross Castle“, das unter anderem die Melodie von Highland Cathedral umfasst, „Alladale“, ein ruhig begleitetes Saxophontrio, das den gleichnamigen Fluss illustriert, und „Dundonnell“, ein abwechslungsreiches Stück, an dessen Ende die Eingangsmelodie wiederholt wird. Das anschließende Stück „Lady Stewart’s Air“ von Peter Graham, als Hommage an Lady Adrienne Stewart, darf mit seinen eingängigen Melodien nicht im Programm fehlen.

Den Abschluss des Konzertabends bildet ein Medley aus fünf Volksmelodien aus unterschiedlichen Teilen und Kulturen Afrikas – „African Harmony“ von Johan de Meij. Mit diesem Stück endet nicht auch eine Ära. 24 Jahre hat Markus Färber das Orchester begleitet und geprägt, ohne ihn wären die vielen musikalischen Erfolge, die das Orchester in den vergangenen Jahren feiern konnte, nicht möglich gewesen, heißt es in der Mitteilung der Villinger Stadtmusik. Er bleibt dem Orchester noch bis Ende des Jahres erhalten.

Karten gibt es bei allen Vorverkaufsstellen und online.