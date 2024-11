Abschied bei der Narrenzunft Dietingen: Ohnmacht: „Wenn es am Schönsten ist sollte man aufhören“

1 Zwei die sich verstehen: Jochen Graf (links) wurde neuer Vorstand der Narrenzunft Dietingen und ließ in der Hauptversammlung das vielfältige und langjährige Wirken seines Vorgängers Adrian Ohnmacht (rechts) Revue passieren. Foto:

Nach 30 Jahren Tätigkeit gab Adrian Ohnmacht seinen Posten im Elferrat der Narrenzunft Dietingen auf und wurde dafür von der Narrenzunft mit der Würde des Ehrenvorstandes ausgezeichnet.









In der Hauptversammlung wurde für einen Moment das Rad der Zeit zurückgedreht. Jochen Graf zeigte viele Unternehmungen in dieser langen Zeit auf. Als Beisitzer sei Adrian Ohnmacht genau vor 30 Jahren am 12. November 1994 in den Elferrat gewählt worden. Das seien zum heutigen Tag genau 11 312 Tage. Damals sei er gerade mal 22 Jahre oder in Tagen gerechnet 8361 Tage alt gewesen. Damit habe er mehr als sein halbes Leben dem Elferrat der Narrenzunft Dietingen gewidmet, rechnete Graf schmunzelnd vor.