1 Klaus Richert (links) dankte Bürgermeister Michael Maier für sein Abschiedsgeschenk – und dieser dem Leiter der Forstamts-Außenstelle Albstadt für die gute Zusammenarbeit. Foto: Karina Eyrich Einen Freund des Waldes hat Bürgermeister Michael Maier in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats verabschiedet.







Wehmut kam auf am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung in Winterlingen: Klaus Richert, Leiter der Forstamts-Außenstelle Albstadt, war zum letzten Mal in dieser Funktion in der Wald-Sitzung, denn Richert geht zum 30. August in den Ruhestand.