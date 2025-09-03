Abschied aus Rheinfelden: Sven Gebhardt kehrt zurück nach Freiburg

1 Sven Gebhardt verlässt Rheinfelden. Foto: Petra Wunderle Beim Sparkassenempfang am Sonntagvormittag überraschte Abteilungsdirektor Sven Gebhardt mit der Nachricht, dass er die Bank aus Rheinfelden wieder verlässt.







Beim Sparkassenempfang am Sonntagvormittag überraschte Abteilungsdirektor Sven Gebhardt mit einer Nachricht: „Das ist das letzte Mal, dass ich beim Trottoirfestempfang vor Ihnen stehe. Ich werde die Sparkasse Lörrach/Rheinfelden verlassen. Ich gehe in meine Heimat Freiburg zurück, wo ich ab dem nächsten Jahr die Sparkasse Freiburg unterstützen werde. Ich bleibe der Sparkassenorganisation treu.“ Sven Gebhardt ist seit März 2024 Abteilungsdirektor der Sparkasse in Rheinfelden. Er wechselt aus familiären Gründen wieder zurück in die Breisgaumetropole. Eine Nachfolge für Sven Gebhardt ist noch nicht bekannt, hieß es.