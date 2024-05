Acht Jahre lang war er die rechte Hand der Bürgermeister in Oberndorf, fast 50 Jahre zudem Teil des Kommunalverwaltungsapparats und der Kommunalpolitik. Nun endet Lothar Kopfs Wahlperiode als Erster Beigeordneter in Oberndorf. Wie geht es für ihn weiter? Und gibt es in all den Jahren etwas, das er bereut hat?