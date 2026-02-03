Mit dem Rückzug von Karl Argast aus dem Zeller Gemeinderat geht ein Mann der deutlichen Worte. Er engagierte sich nicht nur für den Nahverkehr, sondern auch für Soziales.
Eine Ära geht zu Ende im Zeller Gemeinderat: Seit 1. Oktober 1999 war Karl Argast für die SPD Mitglied in diesem Gremium. Dabei war er nie still und zurückhaltend, sondern stets ehrlich, fordernd und sprach deutlich seine Meinung aus. „Ich habe versucht, immer Stellung zu beziehen, egal wie es ankommt.“ Am 26. Januar hatte er auf eigenen Wunsch seine letzte Sitzung im Gemeinderat, am 23. Februar wird er offiziell verabschiedet.