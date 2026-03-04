Abschied aus Freiburg steht bevor: Meike Folkerts strebt Posten der ersten Beigeordneten in Neuss an

Die Leiterin des Referats des Freiburger OB hat sich um die Stelle als erste Beigeordnete in Neuss beworben.
Die Leiterin des OB-Referats im Freiburger Rathaus, Meike Folkerts (40, CDU), steht offenbar vor einem beruflichen Wechsel nach Nordrhein-Westfalen. Folkerts hat sich auf die freiwerdende Stelle der Ersten Beigeordneten in der 150 000 Einwohner zählenden Stadt Neuss beworben. Im Fall ihrer Wahl, für die sich laut dem Düsseldorfer Online-Medium „VierNull“ im Stadtrat in Neuss bereits nach Folkerts Vorstellung im Stadtrat Anfang der Woche eine breite Mehrheit abgezeichnet hat, könnte sie ihren neuen Job bereits in vier Wochen antreten. In Neuss wäre sie auch als Kämmerin für die Stadtfinanzen verantwortlich. Der Stadtrat entscheidet am 13. März endgültig, ob die Schwarzwälderin den Job bekommen soll.