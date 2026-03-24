Abschied aus der Kommunalpolitik: Rainer Prewo hört auf

Für das SPD-Urgestein ist nach 32 Jahren im Kreistag Schluss. Landrat Helmut Riegger lobt zum Abschied Prewos Engagement.
Rainer Prewo hat in seinem politischen Leben an vielen Orten gewirkt. Er war Oberbürgermeister von Nagold, er saß für die die SPD im Landtag und im Kreistag. In Letzterem sitzt er seit 32 Jahren, davon 16 Jahre als SPD-Fraktionsvorsitzender. Nun hört er aus Altersgründen auf, wie er in der letzten Sitzung erklärte. Er ist mittlerweile 80 Jahre alt. Damit gibt Prewo auch sein letztes politisches Amt ab.