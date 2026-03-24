Abschied aus der Kommunalpolitik: Rainer Prewo hört auf

Rainer Prewo hat in seinem politischen Leben an vielen Orten gewirkt. Er war Oberbürgermeister von Nagold, er saß für die die SPD im Landtag und im Kreistag. In Letzterem sitzt er seit 32 Jahren, davon 16 Jahre als SPD-Fraktionsvorsitzender. Nun hört er aus Altersgründen auf, wie er in der letzten Sitzung erklärte. Er ist mittlerweile 80 Jahre alt. Damit gibt Prewo auch sein letztes politisches Amt ab.

Kommunalpolitiker durch und durch „Das ist ein langes prägendes kommunalpolitisches Leben“, sagte Landrat Helmut Riegger über Prewo. Bei vielen Projekten, wie dem jüngst eingeweihten Gesundheitscampus in Calw, sei Prewo von Anfang an dabei gewesen. Für das Wirtschaftsgymnasium in Nagold sei er prägend gewesen. Allgemein habe die Infrastruktur für Prewo immer oben auf der Agenda gestanden, vor allem Mobilität und der ÖPNV. „Du bist Kommunalpolitiker durch und durch“, lobte Riegger Prewo.

Ehrenbürger und Medaillenträger

Auch zu seiner Zeit im Landtag sei er der kommunalen Ebene immer verbunden geblieben. Prewo sei „eine prägende Stimme im Kreistag“ gewesen, so Riegger. Der Landrat hob Prewos „Scharfsinn und fundierte Beiträge“ hervor. Der sei für sein Engagement mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg, mit der die Willy-Brandt-Medaille der SPD und mit der Ehrenbürgerwürde der Stadt Nagold ausgezeichnet worden.

Besonderer Charakterzug

Doch Riegger sah gerade trotz der vielen Ehrungen, einen anderen Charakterzug Prewos als besonders an. „Viel erreicht, aber nie groß Aufhebens darum gemacht. Das ist typisch Prewo“, so der Landrat. Diese Haltung verdiene großen Respekt. Für all den Einsatz könne er Prewo einfach nur „herzlichen Dank“ sagen. Prewo bekam zum Abschied ein Bild von Hermann Hesse überreicht.

„Es gab viele spannende, aber auch sehr langweilige Sitzungen“, sagte Prewo. Für ihn gehe nun seine kommunalpolitische Biographie zu Ende. Er habe über die Jahre viele interessante Begegnungen im Kreistag gehabt. Er dankte für die gute Zusammenarbeit. Und Prewo, der öfter auch mal längere Redebeiträge zum Besten gab, schob noch etwas entschuldigend nach: „Wenn ich lang geredet habe, dann war das immer aus der Emotion heraus“. Das sorgte bei seinen langjährigen Weggefährten für Heiterkeit.