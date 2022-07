Bürgermeister-Sekretärin Christa Borho geht in Rente

1 Bürgermeister Michael Moosmann verabschiedet Christa Borho aus dem Hardter Rathausteam. Foto: Ziechaus

Sie war eine feste Größe im Rathaus in Hardt: Christa Borho hat mehr als 45 Jahre lang im Vorzimmer bei drei unterschiedlichen Bürgermeistern gearbeitet. Jetzt wurde sie in den Ruhestand verabschiedet.















Hardt - Zum 1. Januar 1977 war sie vom damaligen Bürgermeister Arthur Bantle als Mitarbeiterin eingestellt worden. Zum 30. Juni 2022 endete ihre Dienstzeit bei Rathauschef Michael Moosmann.

Dazwischen lagen 32 Jahre der Zusammenarbeit mit Bürgermeister Herbert Halder, der schon 1978 als Inspektor im Rathaus angefangen hatte und 1986 in sein Amt als Schultes gewählt worden war. Sie habe gerne im Rathaus und mit den drei verschiedenen Bürgermeistern gearbeitet, sagt Borho zum Ende ihrer beruflichen Laufbahn. Es seien oft täglich wechselnde interessante und sehr vielseitige Aufgaben zu bewältigen gewesen.

Bürgermeister den Einstieg erleichtert

Auch ihm habe Christa Borho mit ihren Erfahrungen und Kenntnissen über das Dorfleben die Einarbeitung in seine Aufgaben sehr erleichtert, bekannte Bürgermeister Michael Moosmann. Sie habe ihre Kenntnisse über die Gemeinde und die Organisation im Rathaus auch in die Aufarbeitung des Archivs durch die Archivare eingebracht. Dank ihrer Vorarbeit sei das Archiv seit der Dorfgründung von 1840 mit Findbuch gut geordnet und übersichtlich. Selbst jetzt werde sie in ihrem Ruhestand noch die Grundbucheintragungen bearbeiten und auf einem aktuellen Stand fertigstellen.

Für Anliegen der Bürger da

Ihr war es immer wichtig, bei der Lösung von Fragen und Anliegen der Bürger helfen zu können, betonte Borho und sie habe zum Beispiel gerne die Fahrten der Seniorengruppe mit Alois und Gregor Kopp angemeldet. Jetzt werde sie ihre eigenen Wanderungen und Radtouren in die Umgebung organisieren und habe vor allem ihren Garten an ihrem Haus in Buchenberg im Auge, lässt Borho im Ruhestand keine Langeweile aufkommen. Sie habe sich sehr gefreut über die Wertschätzung und das Geschenk ihrer Kollegen und der Bürger, die sie seit ihrer Verabschiedung aus dem Rathaus erfahren habe, sagt sie zum Abschluss.