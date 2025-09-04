Abschied aus Balingen: „Noch nicht angespannt“ vor dem Start in Konstanz

Ob Textilkrise, Bergwerkschließungen oder künstliche Intelligenz – die Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit in Balingen hat viele Umbrüche miterlebt.

Angespannt sei sie noch nicht, wenn es im nächsten Monat in Richtung Bodensee geht. „Das hat vielleicht auch etwas mit dem Alter und der Erfahrung zu tun“, sagt Anke Traber mit einem Augenzwinkern. Sie freut sich auf die neue Herausforderung – auch wenn viele neue Kollegen keine Unbekannten sind. Bereits über die Industrie- und Handelskammer gab es Überschneidungen, besonders im Kreis Sigmaringen. Sie blicke voller Vorfreude auf die Themen ihres Berufs, die sie in der Bodenseeregion erwarteten. So sei der Tourismus dort traditionell wichtiger, außerdem falle der Sitz einer Universität in ihren neuen Zuständigkeitsbereich.

Ein wenig Wehmut schwingt dennoch mit Natürlich schwinge auch ein wenig Wehmut mit, wenn sie die Agentur für Arbeit verlasse. Wie sollte es anders sein, schließlich ist Balingen seit 40 Jahren mit Unterbrechungen ihre berufliche Heimat.

Ruhrgebiet hat sie geprägt

Eine dieser Unterbrechungen waren zwei Jahre im Ruhrgebiet, genauer gesagt in Recklinghausen, wo sie 2017 und 2018 als Vorsitzende der Geschäftsführung arbeitete. „Ich habe in dieser Zeit so viel mitgenommen“, sagt sie. Besonders beeindruckt habe sie die Ehrlichkeit und Direktheit, für welche die Region bekannt sei. Zudem war sie zweimal „unter Tage“ – also in einem Bergwerk.

Vielleicht komme die Mentalität der Menschen daher, dass man in der Zeche auf das Wesentliche reduziert sei und sich auf klare Sprache konzentriere. In ihre Amtszeit fiel auch die Schließung des letzten Bergwerks. Die Transformation der Arbeitswelt und die Umnutzung alter Industriestandorte hätten sie tief beeindruckt. Sie habe dort Freundschaften geschlossen, die sie bis heute pflege.

Respekt vor den Arbeitgebern

Den Niedergang eines Industriezweigs hat die 61-Jährige schon in jungen Jahren erlebt. In Ebingen war früher fast in jeder Straße ein Betrieb der Textilproduktion beheimatet. „Ich habe großen Respekt vor den Arbeitgebern in der Region, die erfinderisch sein mussten, damit es weitergeht.“

Wie sich der Arbeitsmarkt in Zukunft entwickele, sei schwer vorherzusagen. Zu viele Variablen spielten hinein – etwa die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie die unberechenbare Zollpolitik der USA. Auch der Einfluss neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz sei schwer abzuschätzen. „Ob uns das klüger oder dümmer macht, da bin ich mir noch nicht sicher.“

Einfluss neuer Technologien

Vor allem bei Berufseinsteigern fehle manchmal die Bereitschaft, die Plausibilität von Antworten auf dem Smartphone zu hinterfragen. „Oft spiegelt sich die Qualität einer Bewerbung nicht im Bewerbungsgespräch wider“, berichtet sie.

Gespannt auf neue Generation

Mit Spannung sehe sie, welche Haltungen die Generationen Z und Alpha gegenüber der Arbeit entwickelten. „Wir Babyboomer glauben ja, ohne uns bricht der Laden zusammen“, sagt Traber, die 1964 – im geburtenstärksten Jahrgang – geboren wurde.

Die Zollernalb werde weiterhin ihre Heimat bleiben. In Konstanz hat sie sich eine Wohnung genommen, möchte aber auch für ihre Eltern in Ebingen da sein. Ihrem Hobby, dem Mountainbiken, wird sie eher auf der Schwäbischen Alb nachgehen: „Der Bodensee ist mir dafür fast ein bisschen zu flach“, sagt sie schmunzelnd.