Abschied aus Balingen: „Noch nicht angespannt“ vor dem Start in Konstanz

Ob Textilkrise, Bergwerkschließungen oder künstliche Intelligenz – die Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit in Balingen hat viele Umbrüche miterlebt.
Angespannt sei sie noch nicht, wenn es im nächsten Monat in Richtung Bodensee geht. „Das hat vielleicht auch etwas mit dem Alter und der Erfahrung zu tun“, sagt Anke Traber mit einem Augenzwinkern. Sie freut sich auf die neue Herausforderung – auch wenn viele neue Kollegen keine Unbekannten sind. Bereits über die Industrie- und Handelskammer gab es Überschneidungen, besonders im Kreis Sigmaringen. Sie blicke voller Vorfreude auf die Themen ihres Berufs, die sie in der Bodenseeregion erwarteten. So sei der Tourismus dort traditionell wichtiger, außerdem falle der Sitz einer Universität in ihren neuen Zuständigkeitsbereich.