Bad Wildbad - Die aktuelle Amtsperiode des Bad Wildbader Gemeinderats scheint wie verhext zu sein. Denn in der jüngsten Sitzung legte bereits Stadtrat Nummer fünf sein Amt nieder und schied aus dem Gremium aus. Dieses Mal war es das bislang jüngste Mitglied: Nach Bruno Knöller, Hans-Henning Saß (beide SPD), Jörg Schober und Holger Frey (beide CDU) verlässt nun auch Lena Knöller (SPD) den Bad Wildbader Gemeinderat.

Grund für das Ausscheiden der bisherigen SPD-Stadträtin ist der Wegzug aus Bad Wildbad zum 1. August. Damit verliere sie nach Paragraf 28 Absatz 1 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg ihre Wählbarkeit. "Das Ausscheiden aus dem Gemeinderat wegen Verlust der Wählbarkeit tritt kraft Gesetzes, also automatisch ein", heißt es dazu in der Vorlage zur jüngsten Gemeinderatssitzung.

Abschied im September

Es sei immer schade, wenn man jemand verabschieden muss, sagte Bürgermeister Marco Gauger. Dabei konnte er Knöller nicht persönlich verabschieden, da sie aufgrund einer Corona-Infektion nicht an der Sitzung teilnehmen konnte. "Es ist für uns schade, sie zu verlieren", sagte Gauger und wünschte ihr eine schnelle Genesung. Eine persönliche Verabschiedung soll dann in der Septembersitzung folgen.

Zu Wort meldete sich Jochen-Thilo Reinhardt (FWV/FDP), der beim Ausscheiden der vier weiteren Stadträte jeweils dagegen gestimmt hatte. Natürlich werde er in diesem Fall zustimmen, sagte er. Seine "obligatorische Nein-Stimme", wie sie in der Presse bezeichnet worden sei, in den vorhergegangenen Fällen wolle er aber dennoch erklären. "Es wäre fein, wenn die Legislaturperiode fertig gemacht wird", so Reinhardt, der noch einmal ausdrücklich darauf hinwies, dass in dem aktuellen Fall die Dinge anders liegen. Danach stellte der Gemeinderat einstimmig fest, dass durch den Wegzug Knöllers die Voraussetzungen zum Ausscheiden aus dem Gemeinderat der Stadt Bad Wildbad vorliegen.

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte Knöller mit, dass sie mit "einem lachenden und einem weinenden Auge" gehe: "Denn die Arbeit im Gemeinderat hat mir immer Spaß gemacht, und ich werde das Ehrenamt und alle Kollegen definitiv vermissen. Auch wenn mich die Liebe jetzt nach Waldrennach führt, wird Bad Wildbad immer meine Heimat bleiben und ich werde ganz sicher ab und zu im Sitzungsaal vorbeischauen."

Bernd Muth rückt nach

Für Lena Knöller rückt Bernd Muth in den Bad Wildbader Gemeinderat nach. Bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019 wurde Muth als erster Ersatzbewerber für den Wohnbezirk Calmbach bei der SPD festgestellt. Bereits im Vorfeld der Sitzung hatte Muth die Annahme des Amtes bestätigt. Nach der Feststellung durch den Gemeinderat, dass keine Hinderungsgründe vorliegen, wurde Muth durch Bürgermeister Marco Gauger als Stadtrat verpflichtet.

Muth rückt damit bereits zum zweiten Mal in das Gremium nach. 2017 folgte er auf Gerda Noack, 2019 reichte es nicht zum direkten Einzug in den Gemeinderat.

Muth übernimmt eins zu eins die Mitglieder- und Stellvertreterpositionen Knöllers in den verschiedenen Ausschüssen.