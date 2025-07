Es erinnerte stark an die Fernsehersendung „Nachtcafé“, als Lehrer Carsten Traber und die beiden Entlassschüler Mia Lichtenstein und Liam Grotz bei ihren Sofa-Gesprächen die Abifeier des Städtischen Gymnasiums Ettenheim äußerst unterhaltsam moderierten. Die „Legenden“ in der ersten Reihe, das Publikum im Saal, der Rückblick auf acht Schuljahre und die Vorhaben der Zukunft boten dem Trio Gesprächsstoff genug.

Nach einer herzerfrischenden musikalischen Ouvertüre der Stimmbildung und den „6K United Kids“ unter Leitung von Silke Hausmann waren Leichtigkeit, Freude und thematischer Tiefgang der anderthalbstündigen Feier in der Altdorfer Münchgrundhalle schnell erkennbar. Alles sollte sich dann wie ein roter Faden durch die Veranstaltung ziehen.

Lesen Sie auch

Den hinter den Abiturienten liegenden und die sich nun öffnenden Wege umriss Bürgermeister Bruno Metz nach einem Glückwunsch an die Absolventen des Gymnasiums und der Würdigung der wichtigen Wegbegleitung durch Lehrerschaft und Eltern. „Euch steht nunmehr die Welt offen“, so Metz, der die jungen Erwachsenen ermutigte, sich durch die aktuelle Weltlage nicht entmutigen zu lassen. Es vollziehe sich momentan gewiss eine Zeitenwende. Eine solche biete aber auch eine Chance. Wohin der Weg führen könne, welche Haltung dafür erforderlich sei, das hätten die Gymnasiasten bei der zurückliegenden Woche der Demokratie beeindruckend benannt. „Mut, Herz und Zuversicht“ wünschte Metz den Schulabgängern. Es lohne sich, auch kleine Chancen zu nutzen. Möglichkeiten vor Ort bestünden für jeden.

Schüler blicken auf ihre Abi-Zeit zurück

Die Botschaft von Elternbeirat Stefan Füllbrandt ging in dieselbe Richtung. Anschaulich zeigte er mit Glasbehälter, Golfbällen, kleineren Glaskugeln, Sand und Wasser auf, wie etwas vermeintlich Volles immer noch weiteres Fassungsvermögen aufweist. Er ermutigte die Abiturienten, jedem Füllmaterial eine Bedeutung in ihrem Leben zuzuschreiben und Prioritäten zu setzen. „Die Welt steht euch offen“, so der Elternvertreter gleichsam im selben Wortlaut wie zuvor der Bürgermeister – und schließlich auch Frank Woitzik, der namens der Ettenheimer Schulgemeinde als Förderverein des Gymnasiums die Abiturienten beglückwünschte.

Mia Kemper und Victor Niemann ließen dann „Momente, die uns wichtig waren“ Revue passieren – von schulischen Unternehmungen bis hin zu geselligen Erlebnissen innerhalb der Klassen- und Stufengemeinschaft. „Wir haben viel gelernt, auch über uns selbst und über andere“, so ihre Bilanz am Ende der Schulzeit. Miteinander lachen und feiern seien in dieser Zeit ebenso wichtige Begleiter gewesen wie Toleranz und Respekt voreinander. Vieles werde man künftig vermissen, anderes weniger, so Mia und Victor vor ihrer schmunzelnden Zuhörerschaft.

Schulleiterin lobt den Jahrgang

„Ihr wart ein Jahrgang, auf den man sich verlassen konnte“, so Schulleiterin Luisa Jautelat. Ihr seid engagiert und gut organisiert, so Jautelat, die sich überzeugt zeigte: „Auch die Welt da draußen kann sich auf euch verlassen.“ Sie attestierte den Abiturienten „sympathische Ehrlichkeit und einen erfrischenden, selbstironischen Humor“, der sich auch sich Abiturmotto „Abikini – knapp, aber passt schon“ zeige.

Mit Blick auf die weltpolitische Lage wünschte die neue Schulleiterin den Absolventen Mut, für das Gute einzustehen, und Lust, Neues zu entdecken. Provokant, freiheitsliebend, ein bisschen rebellisch wie der Bikini – das sei eine Haltung, die heute wichtiger denn je sei. Man müsse nicht glänzen, um zu bestehen, müsse nicht perfekt sein, um Großes zu leisten. Verlässlichkeit, Durchhaltevermögen, echter Einsatz – in der Gesellschaft gefragt – und genau mit diesen Tugenden habe der Jahrgang, der nun das Reifezeugnis in der Tasche hat, für die ganze Schule geleistet.

Info – Auszeichnung für besondere Leistungen

Preis für die Jahrgangsbesten mit einem Notenschnitt von 1,0:

Benjamin Eckel, Thea Fleig, Julius Herdrich.

Klassenpreise

: Mia Kemper, Yara Henninger, Milla Reichle, Calvin Steinle, Caroline Hebding Teixera.

Schulpreise

: Thea Fleig (Informatik); Julius Herdrich (Mathematik, Geschichte, Ethik); Mia Kemper (Deutsch, Englisch, Ethik); Yara Henninger (Musik, evangelische Religion); Milla Reichle (Spanisch); Caroline Hebding Teixera (Spanisch, katholische Religion); Milo Schwab (Geografie); Victor Niemann (Sport).

Fachpreise:

Benjamin Eckel (Deutsch Scheffelpreis, Chemie, Nominierung für Studienstiftung); Thea Fleig (Mathematik, Physik, Nominierung Studienstiftung des deutschen Volkes); Julius Herdrich (Physik); Calvin Steinle (Physik); Carolina Hebding Teixera (Sport Maul-Medaille).

Auszeichnung für besonderes Engagement:

Für den Jahrgang: Mia Kemper, Kimi Krauß und Leonie Radetzky Für die Schulgemeinschaft: Isabella Will, Laurent ArmbrusterSchützhoff-Preis für herausragendes soziales Engagement: Mia Lichtenstein.