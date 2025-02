Abschiebungen in den Irak: Auch zwei Straftäter aus Baden-Württemberg in Abschiebeflieger

1 Im Abschiebeflieger in den Irak befanden sich auch zwei Iraker aus Baden-Württemberg. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein Abschiebeflug hebt in den Irak ab. An Bord: Ausreisepflichtige aus insgesamt elf Bundesländern. Auch zwei Straftäter aus Baden-Württemberg sind dabei. Aber zwei Plätze bleiben auch leer.









Im jüngsten Abschiebeflieger in den Irak saßen nach Angaben des Landesjustizministeriums auch zwei irakische Straftäter, die zuletzt in Baden-Württemberg in Haft waren. Zwei weitere Männer aus dem Südwesten, die im Flugzeug sitzen sollten, wurden nicht angetroffen. Insgesamt wurden 47 Menschen aus elf Bundesländern von Hannover aus in den Irak abgeschoben, wie ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums mitteilte.